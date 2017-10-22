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Скажи мне, что ты сделал сегодня, и я скажу тебе, кто ты
23.10.2017 09:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все ваши действия напрямую превращаются в ваши результаты. И когда вы сознательно что-то не делаете, тогда не удивляйтесь отсутствию результатов. Конечно, мотивация и импульс очень непостоянны, но их не нужно ждать, их нужно поддерживать. И это ежедневный процесс.
Согласитесь, наше поведение нередко противоречит нашим собственным целям и ценностям. Зато согласованность и реализация запланированного создает заметный импульс и, соответственно, видна результативность. Вы – это то, что вы делаете постоянно, и это закономерный итог только вашего выбора.
И так у всех без исключения. Кстати, как сегодня прошел ваш обычный день? Что вы сделали? Как должен выглядеть ваш «нормальный» день для достижения всех мечтаний? Если вы хотите сознательно спроектировать отличную жизнь – начните с отличного дня. Какие действия нужно ежедневно выполнять для того, чтобы жить именно так, как вы мечтаете жить? Вы единственный человек, который способен определить для себя успех и счастье.
Мой отличный день состоит из таких видов деятельности:
Порядок этих действий не имеет значения, но все они для меня важны. Одно можно сказать наверняка: мы все можем контролировать то, как проводим наше время. И еще раз: только мы являемся причиной всего, что происходит в нашей жизни.
Итак, каков ваш отличный день? Насколько часто вы его проживаете? Если бы у вас были только отличные дни, как бы вы изменились через год? Через несколько лет?
Призыв к действию:
Помните, что вполне возможно стать тем человеком, которым вы мечтаете быть.
Когда цели вам понятны, вы продолжаете идти, пока не доберетесь до успеха. Если мотивации вам не хватает, у вас появляются проблемы и с вашими целями. Возможно, они неправильно поставлены или же вы не определились со временной шкалой. Саморегулирование – это процесс, определяющий несогласованность между целями и поведенческими моделями, и именно стимулирование мотивации помогает нам начать двигаться вперед.
В целом, саморегулирование работает тремя способами: самоконтроль, самооценка и самореакция. Собственно, самореакция подталкивает нас к перераспределению наших мотивационных ресурсов. Вместо того чтобы поджидать идеальные обстоятельства, планируйте и негативные результаты. Да, вам действительно нужно планировать и быть готовыми к худшему. Кроме того, вы будете часто «слетать с рельсов», просто знайте заранее и об этом.
Итак, как сегодня прошел у вас день? А как прошел вчерашний день? Вы слишком многое откладываете на завтра и на потом, и в результате вы обнаружите скопление пустых вчерашних дней. Завтра тоже может превратиться в пустое вчера, если вы не начнете действовать уже сегодня.
То, как вы проживаете свои дни, – это яркий сигнал о том, кто вы. Просто желать лучшего будущего недостаточно. Определите для себя, как это будущее должно выглядеть, и начните жить для него уже сегодня.
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Все ваши действия напрямую превращаются в ваши результаты. И когда вы сознательно что-то не делаете, тогда не удивляйтесь отсутствию результатов. Конечно,...
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