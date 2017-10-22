Скажи мне, что ты сделал сегодня, и я скажу тебе, кто ты

Все ваши действия напрямую превращаются в ваши результаты. И когда вы сознательно что-то не делаете, тогда не удивляйтесь отсутствию результатов. Конечно, мотивация и импульс очень непостоянны, но их не нужно ждать, их нужно поддерживать. И это ежедневный процесс.





Насколько ваша жизнь соответствует вашим целям и ценностям?

Как часто вы конфликтуете внутри сами с собой?

Согласитесь, наше поведение нередко противоречит нашим собственным целям и ценностям. Зато согласованность и реализация запланированного создает заметный импульс и, соответственно, видна результативность. Вы – это то, что вы делаете постоянно, и это закономерный итог только вашего выбора.

Наша жизнь «нарезана» на 24-часовые периоды

И так у всех без исключения. Кстати, как сегодня прошел ваш обычный день? Что вы сделали? Как должен выглядеть ваш «нормальный» день для достижения всех мечтаний? Если вы хотите сознательно спроектировать отличную жизнь – начните с отличного дня. Какие действия нужно ежедневно выполнять для того, чтобы жить именно так, как вы мечтаете жить? Вы единственный человек, который способен определить для себя успех и счастье.

Мой отличный день состоит из таких видов деятельности:

8 часов качественного сна.

Хорошее питание.

Полчаса-час физической нагрузки.

Полчаса медитации (смартфон выключен).

1-2 часа учебы (смартфон выключен).

2-3 часа написания писем и общения.

1 час преподавания / наставничества.

3+ активного общения с детьми (без смартфона).

1+ общение с супругой (без смартфона).

Порядок этих действий не имеет значения, но все они для меня важны. Одно можно сказать наверняка: мы все можем контролировать то, как проводим наше время. И еще раз: только мы являемся причиной всего, что происходит в нашей жизни.

Итак, каков ваш отличный день? Насколько часто вы его проживаете? Если бы у вас были только отличные дни, как бы вы изменились через год? Через несколько лет?

Призыв к действию:

Выделите несколько минут, чтобы визуализировать, как может выглядеть ваш отличный день.

Напишите список необходимых действий.

Проследите, как сейчас проходят ваши дни.

Помните, что вполне возможно стать тем человеком, которым вы мечтаете быть.

Мотивация и саморегулирование

Когда цели вам понятны, вы продолжаете идти, пока не доберетесь до успеха. Если мотивации вам не хватает, у вас появляются проблемы и с вашими целями. Возможно, они неправильно поставлены или же вы не определились со временной шкалой. Саморегулирование – это процесс, определяющий несогласованность между целями и поведенческими моделями, и именно стимулирование мотивации помогает нам начать двигаться вперед.

В целом, саморегулирование работает тремя способами: самоконтроль, самооценка и самореакция. Собственно, самореакция подталкивает нас к перераспределению наших мотивационных ресурсов. Вместо того чтобы поджидать идеальные обстоятельства, планируйте и негативные результаты. Да, вам действительно нужно планировать и быть готовыми к худшему. Кроме того, вы будете часто «слетать с рельсов», просто знайте заранее и об этом.

И снова призыв к действию

Итак, как сегодня прошел у вас день? А как прошел вчерашний день? Вы слишком многое откладываете на завтра и на потом, и в результате вы обнаружите скопление пустых вчерашних дней. Завтра тоже может превратиться в пустое вчера, если вы не начнете действовать уже сегодня.

То, как вы проживаете свои дни, – это яркий сигнал о том, кто вы. Просто желать лучшего будущего недостаточно. Определите для себя, как это будущее должно выглядеть, и начните жить для него уже сегодня.

Текст: Flytothesky.ru