Потратьте немного времени и прочитайте это! Возможно, вы фактически ничего не делаете в своей жизни

Жизнь может действительно быть очень загруженной. Чем старше мы становимся, тем больше у нас обязанностей. Иногда кажется, что мы мечемся по жизни, пытаясь всё успеть. Поверьте, быть постоянно чем-то занятым – это не так уж и сложно. Проблема в том, что мы сосредотачиваемся на вещах, которые на самом деле не придают ценности нашей жизни. Фактически мы заняты, но не продуктивны.





Пора переосмыслить, соответствует ли то, что вы делаете, вашим целям

Вы все время что-то делаете, но это никак не способствует вашему продвижению вперед, и вы застряли в рутинном режиме ожидания чего-то. Попробуйте сломать однообразие и сделать свои действия более целенаправленными.

Если вы слишком заняты, вам нужна корректировка собственного курса

Даже самые организованные и мотивированные люди должны время от времени корректировать свой курс движения, поскольку мы слишком часто оказываемся «застрявшими» на вещах, которые не имеют значения в долгосрочной перспективе. Каковы же решения для наших самых распространенных ловушек? Первое, что необходимо сделать, – нажать кнопку паузы и организовать собственную жизнь. Ваш хаотичный внутренний мир ведет к внешней дезорганизации, потому нужно остановиться и перегруппироваться. Начните планировать и инвестировать в свое будущее: с точки зрения финансов, здоровья, отношений и досуга.

Начните действовать

То, что вы постоянно чем-то заняты, не означает, что это эффективно. Самые успешные люди не полагаются на чистую случайность. Построение значимой жизни – жизни, которую вы хотите – требует планирования. Вам придется внимательно отслеживать свой прогресс и оттачивать свои методы, чтобы чего-то достичь. Вам также придется подумать о том, как ваши личные обстоятельства, опыт и приоритеты влияют на вашу жизнь.

Отвлекающие факторы неизбежны, ведь люди всегда подвержены желаниям и разочарованиям. Мы взваливаем на себя обязанности, которые нам порой совершенно не нужны. Однако мы должны быть в состоянии сделать шаг в сторону, всё переосмыслить и от чего-то отказаться, чтобы откорректировать свой курс движения.

Ключевые моменты

Пользы не будет, если вы не сможете освободить свою жизнь от «мусора», чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно.

Запишите свои цели и подумайте о существующих обстоятельствах. Когда вы их записываете, то можете точнее определить, что вы хотите, делая цели более конкретными. Кроме того, это поможет вам обдумать существующие жизненные условия и обстоятельства, которые повлияют на ваши результаты. То есть вы сможете предвидеть «кочки» на своем пути, а не спотыкаться об них. Избавьтесь от балласта. Как только вы поймете, что хотите, смело убирайте те вещи из своей жизни, которые не имеют ни ценности, ни значения. Подумайте об этом так: чем больше времени вы тратите на ненужные вам задачи, тем меньше времени вы уделяете на то, что для вас важно. Учитесь организованности. Установка целей – это только одна часть уравнения. Если вы хотите их достичь, разбейте эти цели на небольшие, эффективные шаги. Так вы сможете определить, какие показатели вы будете использовать для оценки собственного прогресса. Когда вы составляете план и контролируете то, насколько эффективно вы его придерживаетесь, у вас будет больше шансов на успех, нежели когда вы делаете все наугад. Не бойтесь вносить изменения. Помните, что ваш план и методы могут меняться в зависимости от того, что происходит в вашей жизни. Возможно, вы столкнулись с новой проблемой или поняли, что ваши действия на данный момент не являются обоснованными. Откорректируйте свой план, чтобы не потерять мотивацию.

Сконцентрируйтесь на видении своей цели

Рутинность современной жизни нередко сводит на нет ваши усилия и намерения, особенно когда вы работаете без реальной и конкретной цели. Вы даже можете не замечать и не осознавать этого, совершая массу действий вхолостую и в результате чувствуя неудовлетворенность и дискомфорт. Определитесь со своим видением понятной вам цели, чтобы постепенно становиться более эффективным, продуктивным и успешным человеком.

Текст: Flytothesky.ru