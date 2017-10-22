8 признаков того, что вы интеллектуал

Насколько вы интеллектуальны или нет можно определить по вашим действиям или привычкам. То, как вы себя ведете в повседневной жизни, многое может рассказать о вашей личности. Проверьте себя, есть ли у вас эти признаки!





1. Беспорядок

Если вы очень неорганизованный человек в своей жизни и в своем пространстве, вы, вероятно, умнее, чем думаете. Беспорядок в вашей комнате иногда означает, что ваш ум занят более важными или интересными вещами. Эти мысли не позволяют вам сосредоточиться на незначительных или не очень нужных моментах. Кроме того, беспорядок не означает грязь, поэтому, возможно, даже в собственном хаосе вы по-прежнему знаете, где и что находится.

2. Нецензурные выражения

Большинство людей могут быть шокированы, если вы используете нецензурные выражения, но на самом деле это не так уж и плохо, поскольку богатый словарный запас означает мощный интеллект. Мало того, подтверждением этому служит ряд исследований. Речь идет не только о мате, но и о знании обширного перечня различных тем и слов для разговора. Конечно, если человек весь день только матерится – это одно, а умело использованное слово – это другое.

3. Доброта и общительность

Люди, которые легко знакомятся, открыты и дружелюбны ко всем, обычно гораздо интеллектуальнее тех, кто пребывает в своем закрытом мире. Умение общаться в социуме – это постоянный приток новой информации и опыта. Если вы любознательны и умеете находить общий язык с незнакомцами, то, вероятно, вы получаете извне гораздо больше знаний.

4. Музыка

Музыка – это инструмент стимулирования мозга, и гении очень её любят. День без мелодий для них невозможен, так как музыка действуют умиротворяюще и способствует лучшей концентрации. Человек, который может работать и слушать какую-то музыку в фоновом режиме, намного умнее и эффективнее. И это еще один фактор вашей личности, который многое говорит о вас.

5. Умение слушать людей

Если во время разговора вы внимательно слушаете своего собеседника, то вы отличный друг и очень умный человек. И напротив – те, кто говорят только о себе, достаточно однобоки и скучны. Прислушиваясь к окружающим, вы получите информацию, которую вы, возможно, еще не знали, а также проявите интерес и участие к другим людям.

6. Позитивное отношение

Люди с позитивным отношением обычно более умны, поскольку могут решить любую возникающую проблему. Они действительно легче справляются с трудностями. Живя с ощущением позитива, вы будете счастливее и успешнее и, конечно же, приятнее для окружающих людей. Если вы веселый человек, это значит, что вы близки к тому, чтобы быть почти гением. Перед таким типом личности всегда открывается много дверей.

7. Терпение

Терпение во всех аспектах вашей жизни означает, что вы знаете, как рассматривать что-либо с разных точек зрения, а это свидетельствует о вашем интеллекте. Понимание того, что чувствует другой человек, поможет вам осознать каждую ситуацию более зрело и объективно, а также сделает процесс принятия решений намного эффективнее и проще.

8. Одиночество

Для интеллектуалов несложно проводить время в одиночку, на самом деле они даже любят такие периоды «ухода». Быть окруженным другими – это хорошо, но иногда им нужно удалиться от публики, передохнуть и восстановиться. Они отлично себя чувствуют наедине с самими собой.

Текст: Flytothesky.ru