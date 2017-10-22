9 вещей, которые вы никогда не должны делать после ссоры с партнером

Никакие отношения не бывают идеальными. Каждый человек привносит в них свои привычки и свои мнения, которые не обязательно должны нравиться партнеру. Для решения таких разногласий требуются только доверие, компромисс и искренность. Постарайтесь сделать выводы из ссоры и не натворите еще больше ошибок. Так как же вести себя после «битвы»?





1. Не ждите автоматического решения проблемы

Если вы наговорили лишнего, ваши эмоции доминировали над разумом, и теперь вы не разговариваете друг с другом. Не ждите, что все автоматически загладится. Если проблема не будет полностью решена, попробуйте спокойно сказать своему партнеру, что вы думаете, и почему вы хотите что-то изменить. Откладывание решения только усилит ваше недовольство и спровоцирует дальнейшие конфликты.

2. Не притворяйтесь, что ничего не произошло

Если вы ссорились, то причина все же была – потому не делайте вид, что ничего такого не произошло. Чтобы понять, чего не делать в будущем, ваш партнер должен знать ваши чувства и мысли. Замалчивание и закрывание глаз только усугубят ситуацию.

3. Никогда не отвергайте извинения

Когда эмоции слегка остывают, вы оба жалеете о ссоре. Поэтому, если партнер приходит к согласию и искренне извиняется, примите эти извинения. Ваши негативные чувства и гнев пройдут. А если вы будете слишком горды и продолжать сердиться на своего партнера, он почувствует, что все, что он делает, не имеет для вас никакого значения.

4. Не выносите ваши ссоры в социальные сети

Не пишите на всеобщее обозрение, что вы сердитесь, плачете или жалеете. Противоречия – это ваше личное дело, они должны оставаться между вами и вашим партнером и решены без свидетелей. Если вы собираетесь выставлять все нюансы на публику, между вами может пропасть доверие. Ну и вы получите ненужные комментарии и суждения.

5. Не говорите, что вы не это имели в виду

То, что вы сказали, уже было сказано. То, что вы сделали, уже сделано. Вы не можете отмотать пленку назад, и нет необходимости делать вид, что проблемы не существует. Вы не измените того факта, что слова, сказанные во время конфликта, могли уязвить вашего партнера. Поэтому вместо того, чтобы обвинять его и говорить, что вы совсем не то имели в виду, просто сделайте выводы и извинитесь сами.

6. Не возвращайтесь к уже решенным конфликтам

Если вы все объяснили своему партнеру во время конфликта или сразу после него, не возвращайтесь к теме проблемы в будущем. Не указывайте своему партнеру на ту же ошибку снова и снова. Не подчеркивайте минусы и промахи, иначе вы бесконечно будете спорить об одной и той же проблеме, вместо того, чтобы делать выводы и концентрироваться на решениях.

7. Не сосредотачивайтесь на причинах ссоры

Если вы поругались, постарайтесь не ковыряться в причинах. Да, решите проблему, вызвавшую ваш ожесточенный обмен мнениями, но не препарируйте мотив. Сосредоточьтесь на том, как это решить, и как улучшить свое поведение, чтобы избежать аналогичных ситуаций в дальнейшем.

8. Не надевайте маску спокойствия и безразличия

Вероятно, каждый партнер после конфликта хочет сделать шаг в сторону и немного успокоить эмоции. Но ваше нарочитое спартанское спокойствие не может продолжаться слишком долго. Молчаливый бойкот – это нехорошее наказание и даже жестокое обращение с партнером. Учитесь разговаривать и обговаривать!

9. Не используйте оскорбительные слова

Придерживайте язык во время ссоры и после неё, не срывайтесь на колкости и оскорбительные слова с очень личностным подтекстом. Это не приведет к консенсусу, соглашению и примирению. В противном случае вы будете «воевать» бесконечно.

Текст: Flytothesky.ru