Человечество не перестает воевать. Ежедневно на нашей маленькой планете происходит огромное количество войн. А многие из них длятся десятилетиями. Можно сказать, что дети в таких регионах рождаются с оружием в руках. Звучит просто ужасно, но такова жизнь. Человечеству приходилось воевать с самого появления. Сперва мы защищались от хищных животных. А чуть позже — атаковали себе подобных. Само оружие за это время, разумеется, сильно эволюционировало. Спорим, что вы даже не догадывались о ТАКИХ безумных и ужасающих видах оружия?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые невероятные виды оружия, о которых вы никогда не слышали Человечество не перестает воевать. Ежедневно на нашей маленькой планете происходит огромное количество войн. А многие из них длятся десятилетиями. Можно сказать,...