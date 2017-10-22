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Самые невероятные виды оружия, о которых вы никогда не слышали

23.10.2017 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Человечество не перестает воевать. Ежедневно на нашей маленькой планете происходит огромное количество войн. А многие из них длятся десятилетиями. Можно сказать, что дети в таких регионах рождаются с оружием в руках. Звучит просто ужасно, но такова жизнь. Человечеству приходилось воевать с самого появления. Сперва мы защищались от хищных животных. А чуть позже — атаковали себе подобных. Само оружие за это время, разумеется, сильно эволюционировало. Спорим, что вы даже не догадывались о ТАКИХ безумных и ужасающих видах оружия?Самые невероятные виды оружия, о которых вы никогда не слышали

 
 
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