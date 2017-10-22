Почему записывать свои мысли очень полезно?

У взрослого человека в среднем возникает 50 тысяч мыслей каждый день. Теперь попробуйте вспомнить 100 из этих мыслей за сегодня. Нереально, правда? Нет ничего страшного, что мы забываем большинство из них, поскольку наши мозги должны отфильтровывать ненужную информацию, чтобы мы не сошли с ума. Дело в том, что в ходе этого процесса мы забываем также и много действительно хороших идей.





● Гениальные идеи зачастую возникают тогда, когда человек к ним не готов

Именно так: большинство идей появляются тогда, когда ваш мозг пребывает в «рассеянном режиме». Вы ни на чем толком не сосредоточены: скажем, когда вы мечтаете о чем-то или отдыхаете в горячей ванной. Креативные идеи возникают именно в расслабленном уме. Однако у нас нет ни сил, ни желания эти мысли хоть как-то зафиксировать, а потому мы их вскорости теряем и забываем.

● Никогда не доверяйте собственному мозгу, и памяти в особенности

Нередко идеи, посещающие нас, когда мы находимся в «рассеянном режиме», могут выглядеть немного абстрактными. В реальности же это ваши самые прогрессивные мысли: удивительные, нестандартные и инновационные. Вы можете вспомнить хоть одну выдающуюся и прорывную идею, которая пришедшую к вам во время принятия душа? Конечно, нет. Она ускользнула сквозь «трещины» в вашей памяти, и вы о ней забыли, потому что не нашли времени, чтобы записать ее. Вы думаете, что если такая мысль будет столь важной, то вы ее запомните и позже воплотите. Но она исчезает, и мы остаемся в полной неопределенности: «Я знаю, я что-то хотел сделать, но совершенно не помню, что именно».

● Не ленитесь, запишите отличную идею, даже если уверены, что наверняка её не забудете

Держите инструменты для записи под рукой, но не в поле зрения. Когда вы положите ручку и блокнот непосредственно перед собой, ваши мысли сконцентрируются только на них, и вы не будете находиться в «рассеянном режиме». Вы также можете фиксировать идеи в ноутбуке или в приложениях для телефона. Хотя «старомодные» ручка и блокнот все же более действенны.

● Не поддавайтесь стремлению упорядочить мысли

Если вам захочется безотлагательно упорядочить свои свежие мысли, знайте: это ловушка. Их организация – отдельная задача на потом, когда вы перейдете в режим концентрации (то есть противоположный рассеянному режиму). Плывите по течению расслабленного мышления и спокойно записывайте мысли. Если вы начнете организовывать их по мере их поступления, вы потеряете много идей, сосредоточиваясь только на одной из них. Вы также утратите мотивацию, так как начнете загружать мозг работой и усложнять весь процесс.

● Периодически пересматривайте зафиксированные идеи

Когда ваши мысли записаны, начинайте потихоньку их анализировать, чтобы затем трансформировать их в нечто более полезное и применимое. Обдумывайте эти идеи несколько раз в неделю. Во время анализа вы можете отфильтровать ряд менее интересных вариантов, упорядочить их и приступить к разработке потенциально более перспективных. Между прочим, у подавляющего большинства людей есть масса удивительных идей, но только единицы взяли на себя труд их записать. И те, кто не лениться записывать, получают огромный шанс преуспеть в жизни.

Текст: Flytothesky.ru