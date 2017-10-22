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Этот тест поможет вам заглянуть в свое подсознание
23.10.2017 18:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
В предыдущем тесте мы уже рассказывали вам об
Горы обладают силой, которая манит нас. Возвращение к природе позволяет нам чувствовать себя действительно живыми. Ваше следующее путешествие именно в горы, чтобы вновь открыть свое истинное «я».
Вопросы:
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Ответы:
Гора перед вами – это образ или личность отца в вашей жизни. В психологическом плане это проявление архетипа «мудрого старца». Камень, который вы ищете, символизирует ваши способности и сильные стороны, именно их вы должны в себе обнаружить на своем пути к независимости, как взрослого человека.
Люди, которые говорят, что будут упорно искать камень независимо ни от чего, как правило, демонстрируют такую же настойчивость и решительность в собственной жизни. Они никогда не сдаются, даже когда усилия кажутся тщетными.
Те, кто в конце дня прекращают попытки, но собираются вернуться снова, чтобы продолжить поиск, – это тот тип, который движется навстречу цели в течение длительного периода времени. Такой человек не берет нахрапом, а идет к прогрессу шаг за шагом.
Люди, которые отказались от поиска камня в целом, рискуют никогда не раскрыть и не реализовать свой истинный потенциал.
«Долларов двадцать, не более». – Это скромная оценка, не так ли?
«Это огромный алмаз стоимостью в миллионы!» – Будьте аккуратнее, не увлекитесь.
Вы: Спасибо за все.
Гора: Береги себя.
И это почти идеальный вариант.
Или же ваш вариант больше похож на этот?
Вы: Ну вот я тебя и одолел!
Гора: Спору нет!
Может быть, вам и вашему отцу давно пора сесть и поговорить?
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В предыдущем тесте мы уже рассказывали вам об уникальной японской психологической методике, с помощью которой вы сможете заглянуть в собственное подсознание....
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