Этот тест поможет вам заглянуть в свое подсознание

В предыдущем тесте мы уже рассказывали вам об уникальной японской психологической методике , с помощью которой вы сможете заглянуть в собственное подсознание. Сегодня мы продолжаем данную тему. Итак, представьте описанную ситуацию и ответьте на вопросы. Результаты вы найдете в конце поста.





Горы обладают силой, которая манит нас. Возвращение к природе позволяет нам чувствовать себя действительно живыми. Ваше следующее путешествие именно в горы, чтобы вновь открыть свое истинное «я».

Вопросы:

Вы собираетесь подняться на гору в поисках редчайшего камня. Каково ваше впечатление от горы, когда вы стоите у её подножия? После долгих поисков вы так и не нашли камень, и солнце уже зашло. Что вы будете делать дальше? Вы наконец обнаружили камень, который искали. Что это за камень? Опишите его размер, вес и ценность. Теперь вам нужно спуститься с горы и вернуться домой. Какие слова вы скажете на прощание горе, и каков ее ответ?

Результаты теста смотрите ниже





Ответы:

Гора перед вами – это образ или личность отца в вашей жизни. В психологическом плане это проявление архетипа «мудрого старца». Камень, который вы ищете, символизирует ваши способности и сильные стороны, именно их вы должны в себе обнаружить на своем пути к независимости, как взрослого человека.

Ваше впечатление и ощущение от горы показывают образ вашего отца. Был ли он сложным и суровым человеком? Нежным, заботливым и мягким? Или же у вас перед глазами идеализированный образ великолепного горного пика, который мотивировал вас в ваших поисках? Камень, который вы ищете, представляет ваш еще нераскрытый талант или силу. Ваш ответ покажет, сможете ли вы когда-либо осознать этот неиспользованный потенциал.

Люди, которые говорят, что будут упорно искать камень независимо ни от чего, как правило, демонстрируют такую же настойчивость и решительность в собственной жизни. Они никогда не сдаются, даже когда усилия кажутся тщетными.

Те, кто в конце дня прекращают попытки, но собираются вернуться снова, чтобы продолжить поиск, – это тот тип, который движется навстречу цели в течение длительного периода времени. Такой человек не берет нахрапом, а идет к прогрессу шаг за шагом.

Люди, которые отказались от поиска камня в целом, рискуют никогда не раскрыть и не реализовать свой истинный потенциал.

То, как вы описали камень, показывает ваше чувство собственного достоинства. Насколько большим и тяжелым был камень, и что вы думаете о его ценности?

«Долларов двадцать, не более». – Это скромная оценка, не так ли?

«Это огромный алмаз стоимостью в миллионы!» – Будьте аккуратнее, не увлекитесь.

Ваши слова горе на прощание показывают то, что вы всегда хотели, но так и не смогли по какой-либо причине сказать своему отцу. Узнаете ли вы какие-либо из следующих вариантов?

Вы: Спасибо за все.

Гора: Береги себя.

И это почти идеальный вариант.

Или же ваш вариант больше похож на этот?

Вы: Ну вот я тебя и одолел!

Гора: Спору нет!

Может быть, вам и вашему отцу давно пора сесть и поговорить?

Текст: Flytothesky.ru