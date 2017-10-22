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Как избавиться от ненужных вещей без сожаления
23.10.2017 18:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Что мы можем усердно накапливать у себя в доме? Детские игрушки, одежду, строительные материалы, винтики и болтики, канцелярские принадлежности или вещи, к которым у нас есть особая эмоциональная привязанность, например, старая концертная программа или проигрыватель. Люди склонны хранить такие вещи, потому что искренне считают, что когда-нибудь в будущем они могут оказаться полезными. Но вот нужны ли и важны ли эти вещи для их владельцев? Большинство людей сталкиваются со следующими тремя дилеммами, когда они пытаются определить полезность предмета:
— Преувеличение его нужности в будущем.
Но выход есть!
● Формула избавления от хлама
Рассмотрите каждую вещь с учетом следующих аспектов:
● Периодичность (П) — «Когда я в последний раз этим пользовался?»
Задав себе эти вопросы и получив на них ответы, составьте такую формулу:
П (низкая) + Ч (низкая) + СП (низкая) + ИХ (высокие) + ИВ (высокие) = Вещь того не стоит
Например, типичный сценарий для многих семей – избавление от старой одежды:
● Периодичность: «Последний раз я надевала эту вещь около двух лет назад».
В такой ситуации вы избавляетесь от одежды: в ней уже нет ни ценности, ни полезности. Если присутствует эмоциональная привязанность (например, подарок от значимого человека), попробуйте вспомнить следующие моменты: когда вещь была подарена, выполнила ли она свое основное предназначение. Два или более лет спустя это просто одежда, занимающая пространство. И это никак не влияет на ваше отношение к дарителю.
В течение недели обдумайте эту формулу, а также проанализируйте степень потребности и необходимости той или иной вещи. Если вы решили приобрести одну новую вещь, избавьтесь от одной старой. Один плюс и один минус – довольно простое правило!
● Скрытые плюсы процесса избавления от хлама
Реальная ценность этой формулы гораздо больше, чем экономия денег и пространства. Она также бережет ваше душевное здоровье. Вы вкладываете энергию в очищение помещения и избавление от ненужных вещей. Вы концентрируетесь на процессе и освобождаете пространство. В конце концов, вы берете себя в руки и прекращаете искать способы игнорировать или откладывать это событие. А это уже победа над собой!
Лучший способ переосмыслить то, что для вас важно, и снизить воздействие отвлекающих факторов, – это постоянно применять эту формулу по избавлению от хлама – и тогда у вас будет дом, полный (а) вещей, которые вам нравятся, и (b) вещей, которые ценны для вас.
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Что мы можем усердно накапливать у себя в доме? Детские игрушки, одежду, строительные материалы, винтики и болтики, канцелярские принадлежности или вещи, к которым...
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