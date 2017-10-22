Как избавиться от ненужных вещей без сожаления

Что мы можем усердно накапливать у себя в доме? Детские игрушки, одежду, строительные материалы, винтики и болтики, канцелярские принадлежности или вещи, к которым у нас есть особая эмоциональная привязанность, например, старая концертная программа или проигрыватель. Люди склонны хранить такие вещи, потому что искренне считают, что когда-нибудь в будущем они могут оказаться полезными. Но вот нужны ли и важны ли эти вещи для их владельцев? Большинство людей сталкиваются со следующими тремя дилеммами, когда они пытаются определить полезность предмета:

— Преувеличение его нужности в будущем.

— Недооценка пространства, которые он занимает.

— Игнорирование издержек хранения.





Но выход есть!

● Формула избавления от хлама

Рассмотрите каждую вещь с учетом следующих аспектов:

● Периодичность (П) — «Когда я в последний раз этим пользовался?»

● Частота (Ч) — «Как часто я этим пользуюсь?»

● Стоимость приобретения (СП) — «Насколько мне было сложно / затратно получить эту вещь?»

● Издержки хранения (ИХ) — «Сколько места она занимает, и каковы затраты по её хранению?»

● Издержки по восстановлению (ИВ) — «Каковы издержки в случае её восстановление или устаревания?»

Задав себе эти вопросы и получив на них ответы, составьте такую формулу:

П (низкая) + Ч (низкая) + СП (низкая) + ИХ (высокие) + ИВ (высокие) = Вещь того не стоит

Например, типичный сценарий для многих семей – избавление от старой одежды:

● Периодичность: «Последний раз я надевала эту вещь около двух лет назад».

● Частота: «Даже тогда я носила её нечасто».

● Стоимость приобретения: «Я могу заказать что-то подобное в Интернете за пять минут».

● Издержки хранения: «Эта и подобные вещи занимают 3/4 моего шкафа».

● Издержки по восстановлению: «Вещь устарела и вышла из моды».

В такой ситуации вы избавляетесь от одежды: в ней уже нет ни ценности, ни полезности. Если присутствует эмоциональная привязанность (например, подарок от значимого человека), попробуйте вспомнить следующие моменты: когда вещь была подарена, выполнила ли она свое основное предназначение. Два или более лет спустя это просто одежда, занимающая пространство. И это никак не влияет на ваше отношение к дарителю.

В течение недели обдумайте эту формулу, а также проанализируйте степень потребности и необходимости той или иной вещи. Если вы решили приобрести одну новую вещь, избавьтесь от одной старой. Один плюс и один минус – довольно простое правило!

● Скрытые плюсы процесса избавления от хлама

Реальная ценность этой формулы гораздо больше, чем экономия денег и пространства. Она также бережет ваше душевное здоровье. Вы вкладываете энергию в очищение помещения и избавление от ненужных вещей. Вы концентрируетесь на процессе и освобождаете пространство. В конце концов, вы берете себя в руки и прекращаете искать способы игнорировать или откладывать это событие. А это уже победа над собой!

Лучший способ переосмыслить то, что для вас важно, и снизить воздействие отвлекающих факторов, – это постоянно применять эту формулу по избавлению от хлама – и тогда у вас будет дом, полный (а) вещей, которые вам нравятся, и (b) вещей, которые ценны для вас.

Текст: Flytothesky.ru