Люди, рожденные в октябре: в чем особенность характера

Месяц октябрь управляется планетой Венера и очаровательным знаком Весов. Люди, рожденные в этом месяце, отличаются особенно острым чувством справедливости, стремятся к гармонии во всех областях своей жизни и вполне заслуженно считаются самыми настоящими миротворцами. Они отлично преуспевают в карьере, благодаря своему такту, дипломатичности и врожденной находчивости.





Если вы родились в октябре, то вам следует избегать состояния затянувшейся нерешительности, а также учиться на своих ошибках, а не закрывать на них глаза. Вы всеми силами стараетесь достичь внутреннего баланса, эмоциональной, финансовой и духовной стабильности. Людям октября не мешало бы еще и научиться постоять за себя, а также делать свой выбор, следуя не только своему рациональному разуму, но и интуиции.

Вы неплохой психолог и можете преуспеть в сфере недвижимости, пищевой промышленности, фондового рынка, дизайна интерьера, консультирования. Кроме того, рожденным в октябре следует почаще сосредотачиваться на том, что нужно им в первую очередь, а не приносить себя в жертву другим людям, забывая о себе. Вы философ и наставник, способный зайти достаточно далеко в поисках истины.

Вас может сильно задевать грубое поведение или резкая настойчивость и давление со стороны коллег, боссов или деловых партнеров. От друзей и партнеров вы тоже ожидаете максимальной деликатности и такта, следовательно, вам нужно научиться не воспринимать колкие замечания и ремарки слишком лично.

Предупреждение: избегайте наркотических веществ или алкоголя, поскольку эта деструктивная привычка может стать причиной вашего падения. Уважайте законы Вселенной, так как для вас это очень важный вклад в собственное счастье и успех.

Текст: Flytothesky.ru