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Какой сегодня праздник: 24 октября
24.10.2017 07:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что в 24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций? Ежегодно генеральный секретарь ООН обращается с посланием к мировому сообществу. О том, чем еще примечательно 24 октября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 24 октября
В этот день в 1795 году произошел Третий раздел Речи Посполитой.
В 1857 году 24 октября выпускники Кембриджа основали первую в мире футбольную команду, произошло это в Шеффилде (Англия).
24 октября 1929 года произошел Черный четверг – начало биржевого краха 1929 года, когда упали цены акций в США.
В Лондоне 24 октября 1986 года был открыт крупнейший в мире магазин грампластинок.
Кто родился 24 октября
24 октября в православном календаре
День святого апостола Филиппа, преподобного Феофана, епископа Никейского, постника Печерского, мученицы Зинаиды.
Именины 24 октября
Зинаида, Феофан, Филипп, Александр, Иосиф, Моисей, Лев, Макар.
24 октября в народном календаре
В этот день народ возил на мельницу молоть зерно. Люди говорили: "Если на Филиппов ляжет иней, то ожидай больших снегов, а если день начнется туманом, то быть оттепели".
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Этот день является 297-м в григорианском календаре, до Нового года остается 68 дней.
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