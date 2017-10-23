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Какой сегодня праздник: 24 октября

24.10.2017 07:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что в 24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций? Ежегодно генеральный секретарь ООН обращается с посланием к мировому сообществу. О том, чем еще примечательно 24 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 24 октября

В этот день в 1795 году произошел Третий раздел Речи Посполитой.

В 1857 году 24 октября выпускники Кембриджа основали первую в мире футбольную команду, произошло это в Шеффилде (Англия).

24 октября 1929 года произошел Черный четверг – начало биржевого краха 1929 года, когда упали цены акций в США.

В Лондоне 24 октября 1986 года был открыт крупнейший в мире магазин грампластинок.

Кто родился 24 октября

 

24 октября в православном календаре

День святого апостола Филиппа, преподобного Феофана, епископа Никейского, постника Печерского, мученицы Зинаиды.

Именины 24 октября

Зинаида, Феофан, Филипп, Александр, Иосиф, Моисей, Лев, Макар.

24 октября в народном календаре

В этот день народ возил на мельницу молоть зерно. Люди говорили: "Если на Филиппов ляжет иней, то ожидай больших снегов, а если день начнется туманом, то быть оттепели".

 
 
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Этот день является 297-м в григорианском календаре, до Нового года остается 68 дней.

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