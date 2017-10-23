К Евроиграм-2019 построят еще пять гостиниц

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Пять новых гостиниц появятся в Минске к II Европейским играм 2019 года, три из них должны открыть свои двери уже в этом году, заявил начальник Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко.



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Белорусская столица примет II Евроигры в 2019 году. Масштабное спортивное мероприятие пройдет с 21 по 30 июня. В программе соревнований 15 видов спорта, атлеты будут состязаться на 12 спортивных площадках. Планируется, что в Минск прибудут порядка четырех тысяч спортсменов, а также две тысячи тренеров и членов официальных делегаций.

"В планах, в текущем году откроют свои двери три гостиницы. Они находятся в высокой степени готовности. Первая — это по улице Октябрьская, которая уже завершена, сейчас проводятся работы по вводу ее в эксплуатацию. Еще одна на улице Зыбицкой. Я думаю, в ближайшее время она откроет двери для гостей. Следующая — на пересечении проспекта Победителей и МКАД, в текущем или в начале будущего она заработает", — сказал на пресс-конференции в Минске Натычко.

Он добавил, что еще две гостиницы планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Одна из них располагается за кинотеатром "Победа", вторая — на пересечении улицы Веснинка и проспекта Победителей. Новые гостиницы, по словам Натычко, возводятся без привлечения государственных средств. "Это зарубежные инвестпроекты", — пояснил он.

Натычко проинформировал, что в настоящее время в столице действуют 50 гостиниц. В случае необходимости, по его словам, гости Евроигр будут размещены в гостиницах в Минском районе.

Касательно ценовой политики, Натычко отметил, что подготовлен проект меморандума, в котором прописано сохранение цен в гостиницах на 1 января 2019 года. Он обратил внимание, что стоимость может расти, но не более, чем на 10%. В среднем в 2019 году, добавил Натычко, снять одиночный номер в столичной гостинице будет стоить 38 долларов США.