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Тибетский тест для определения вашей личности
24.10.2017 13:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Этот тибетский тест является одним из самых точных для определения личности. Проверьте его на себе! Он содержит только три коротких вопроса, но ответы наверняка вас удивят. Возьмите ручку и запишите их, возможно, они поведают вам много правды о себе. Отвечайте на вопросы точно в соответствии с вашими ощущениями. Готовы?
1. Расположите эти пять животных в порядке от 1 к 5 в соответствии с вашими симпатиями к ним.
2. Напишите одно прилагательное, описывающее каждый пункт.
3. Напишите имя человека, который вас хорошо знает (значимого для вас человека) напротив каждого цвета. То есть с какими цветами ассоциируется каждый человек. Одно имя – один цвет. Имена не должны повторяться!
Результаты теста смотрите ниже
Первый вопрос отражает приоритеты в вашей жизни:
Второй вопрос:
Третий вопрос:
Теперь, когда тест закончен, вернитесь ко всем своим ответам и проанализируйте их. Насколько точны они для вас?
Текст:
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Этот тибетский тест является одним из самых точных для определения личности. Проверьте его на себе! Он содержит только три коротких вопроса, но ответы наверняка...
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