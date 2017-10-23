Тибетский тест для определения вашей личности

Этот тибетский тест является одним из самых точных для определения личности. Проверьте его на себе! Он содержит только три коротких вопроса, но ответы наверняка вас удивят. Возьмите ручку и запишите их, возможно, они поведают вам много правды о себе. Отвечайте на вопросы точно в соответствии с вашими ощущениями. Готовы?





1. Расположите эти пять животных в порядке от 1 к 5 в соответствии с вашими симпатиями к ним.

Корова Тигр Овца Лошадь Свинья

2. Напишите одно прилагательное, описывающее каждый пункт.

Собака Кошка Крыса Кофе / шоколад Океан

3. Напишите имя человека, который вас хорошо знает (значимого для вас человека) напротив каждого цвета. То есть с какими цветами ассоциируется каждый человек. Одно имя – один цвет. Имена не должны повторяться!

Желтый Оранжевый Красный Белый Зеленый

Результаты теста смотрите ниже





Первый вопрос отражает приоритеты в вашей жизни:

Корова означает работу.

Тигр означает гордость.

Овца означает лояльность.

Лошадь означает семью.

Свинья означает деньги.

Второй вопрос:

Описание собаки – это ваше представление о себе.

Описание кошки – то, как вы видите своего партнера / вторую половину.

Описание крысы – то, как вы видите своего врага.

Описание кофе / шоколада – ваше отношение к близким отношениям.

Описание океана – ваш взгляд на жизнь.

Третий вопрос:

Желтый: человек, которого вы никогда не забудете.

Оранжевый: ваш хороший друг.

Красный: ваша любовь.

Белый: ваша родственная душа / единомышленник.

Зеленый: человек, которым вы восхищаетесь.

Теперь, когда тест закончен, вернитесь ко всем своим ответам и проанализируйте их. Насколько точны они для вас?

Текст: Flytothesky.ru