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Тибетский тест для определения вашей личности

24.10.2017 13:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Этот тибетский тест является одним из самых точных для определения личности. Проверьте его на себе! Он содержит только три коротких вопроса, но ответы наверняка вас удивят. Возьмите ручку и запишите их, возможно, они поведают вам много правды о себе. Отвечайте на вопросы точно в соответствии с вашими ощущениями. Готовы?

Тибетский тест для определения вашей личности

1. Расположите эти пять животных в порядке от 1 к 5 в соответствии с вашими симпатиями к ним.

  1. Корова
  2. Тигр
  3. Овца
  4. Лошадь
  5. Свинья

2. Напишите одно прилагательное, описывающее каждый пункт.

  1. Собака
  2. Кошка
  3. Крыса
  4. Кофе / шоколад
  5. Океан

3. Напишите имя человека, который вас хорошо знает (значимого для вас человека) напротив каждого цвета. То есть с какими цветами ассоциируется каждый человек. Одно имя – один цвет. Имена не должны повторяться!

  1. Желтый
  2. Оранжевый
  3. Красный
  4. Белый
  5. Зеленый

Результаты теста смотрите ниже

Тибетский тест для определения вашей личности

Первый вопрос отражает приоритеты в вашей жизни:

  • Корова означает работу.
  • Тигр означает гордость.
  • Овца означает лояльность.
  • Лошадь означает семью.
  • Свинья означает деньги.

Второй вопрос:

  • Описание собаки – это ваше представление о себе.
  • Описание кошки – то, как вы видите своего партнера / вторую половину.
  • Описание крысы – то, как вы видите своего врага.
  • Описание кофе / шоколада – ваше отношение к близким отношениям.
  • Описание океана – ваш взгляд на жизнь.

Третий вопрос:

  • Желтый: человек, которого вы никогда не забудете.
  • Оранжевый: ваш хороший друг.
  • Красный: ваша любовь.
  • Белый: ваша родственная душа / единомышленник.
  • Зеленый: человек, которым вы восхищаетесь.

Теперь, когда тест закончен, вернитесь ко всем своим ответам и проанализируйте их. Насколько точны они для вас?Тибетский тест для определения вашей личности

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Этот тибетский тест является одним из самых точных для определения личности. Проверьте его на себе! Он содержит только три коротких вопроса, но ответы наверняка...

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