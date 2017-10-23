Важные жизненные заповеди, которые делают меня лучше

«Единственное, что я действительно могу изменить в жизни, – это себя саму…»
Я осознаю, что не в силах изменить других людей. Вы не можете убедить кого-то услышать и принять вашу точку зрения, если человек этого не хочет. Вы не можете исправить или «вылечить» других людей, и уж тем более вы не можете ожидать, что они будут делать что-то по-вашему, если сами они меняться не хотят. Вы не можете заставить их «отменить» их слова или действия. Люди будут такими, какие они есть. Я постепенно учусь перестать пытаться изменить других людей, а вместо этого поменять себя.
Я постепенно учусь принимать обстоятельства, которые я не могу изменить. Иногда жизнь выходит из-под контроля, действия кажутся бессмысленными, а будущее – неопределенным. Иногда люди могут как удивлять, так и разочаровывать вас. Иногда вы удивляете или разочаровываете их. Я медленно учусь принимать то, что в жизни могут случиться как желательные, так и нежелательные события. Я стараюсь оставаться самой собой, когда сияет солнце, когда облачно, когда дождливо, и когда морозно. Я учусь пожимать плечами и уклоняться от ударов. Я учусь говорить: «Ну и что из этого?»
Я потихоньку учусь любить себя еще больше. Я шаг за шагом прихожу к пониманию, что внешние силы не могут дать мне все то, чего мне не хватает. Я управляю своими ожиданиями и осознаю, что я вполне могу быть довольна собой и жизнью. У меня хватит сил и ресурсов, чтобы получить то, что мне действительно нужно, а не то, что является моей блажью. Вы единственный человек, который может понять собственные пробелы и заполнить пустоту смыслом.
Я медленно учусь экономить свою личную энергию. Нет смысла пытаться контролировать вещи вокруг вас – это пустая трата времени и энергии. Если вы продолжаете сражаться только для того, чтобы выиграть любой ценой, в конечном итоге вы обессилеете и выгорите. Вы потеряетесь в лабиринте черного, белого и серых оттенков, пока вы не забудете, откуда вы пришли и как вообще в этот лабиринт попали. Лучше выбирать спокойствие и любовь, а не борьбу за власть (контроль, доминирование) и утверждение своего эго. Я медленно учусь заботиться о себе и своем здоровье и счастье. Я хочу сохранить свой ценный ресурс личной энергии и перенаправить его на личный рост и развитие.
Я шаг за шагом понимаю, что единственное, что я могу изменить, – это я сама. Я учусь быть гибкой и адаптивной. Я учусь отбрасывать те части себя, которые мне не подходят, и снимать с себя ту шелуху, которая мешает жить. Я учусь уходить от того, что причиняет мне боль. Я учусь изгибаться, а не ломаться. Возможно, я не смогу изменить других людей или ситуации, но я могу выбрать свое отношение к ним, чтобы последовательно становиться самой собой.
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