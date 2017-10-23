Гороскоп на ноябрь 2017 для всех знаков зодиака

Что готовит ноябрь для всех знаков зодиака? Звезды сулят и много приятных моментов, и несколько испытаний. В ноябре стоит концентрироваться на себе и не забывать о здоровье. Также последний осенний месяц стоит посвятить саморазвитию и познанию собственной души. Для некоторых знаков зодиака жизненно важно будет заняться повышением своего иммунитета.





Овен

Ни при каких обстоятельствах Овнам не стоит сидеть дома. Нужно почаще выходить на люди. Даже закоренелые домоседы должны изменить себе и появляться на людях с завидной регулярностью. Такой всплеск социальной активности гарантирует кучу приятных знакомств и неожиданных сюрпризов.

Со здоровьем лучше в ноябре не шутить. Звезды рекомендуют Овнам заняться закаливанием и есть побольше цитрусовых. Также полезно будет включить в рацион как можно больше красных продуктов. К примеру, красных яблок. Не даром этот цвет считается для Овнов оберегом.

Телец

Звезды советуют Тельцам не замыкаться в себе. Лучше как можно больше общаться с родными и близкими. Такие задушевные разговоры окажут эффект своеобразной психологической терапии. Рекомендуется возобновить добрую традицию болтать по вечерам и секретничать с подругами. Во время разговора Тельцы избавятся от негатива и обретут утраченные душевные силы.

Для Тельцов ноябрь готовит несколько приятных сюрпризов. И все они будут связаны с телесными впечатлениями и ощущениями. Полезно походить на сеансы массажа. Они прекрасно расслабят и тело, и душу.

Близнецы

Этому знаку зодиака звезды сулят испытания. Близнецов попытаются оклеветать, ввязать в склоку или просто задеть. Самое главное — сохранять олимпийское спокойствие и не ввязываться в конфликты. Если не обращать на провокации внимание, они быстро иссякнут.

Близнецам настоятельно рекомендуется заняться медитацией. Она очистит мысли от негатива и поможет сконцентрироваться на самых важных вещах. Не стоит забывать о об исцеляющей йоге.

Рак

В этом месяце Ракам стоит быть на чеку. Их попытаются обвести вокруг пальца. Могут посыпаться просьбы о помощи, мольбы о безвозмездных услугах. Но ко всему стоит подходить с долей скептицизма. Не нужно спешить выполнять все просьбы, которыми так и норовят наградить окружающие.

Со здоровьем у Раков все будет в порядке. Звезды рекомендуют повысить иммунитет с помощью пробежки и активных физических нагрузок на свежем воздухе.

Лев

В ноябре темпераментным Львам стоит подумать о душе. В этом месяце самое время совершать добрые поступки. На пользу пойдет благотворительность. К примеру, можно пересмотреть свой гардероб, собрать игрушки и вещи первой необходимости, а потом отнести их в приют или благотворительный фонд.

Львам в ноябре звезды советуют пересмотреть режим своего питания. Стоит добавить в рацион побольше красок — ярких продуктов. К таким относится болгарский перец, помидоры, тыква, ягоды.

Дева

Для Дев этот ноябрь действительно станет сладким. Последний осенней месяц подарит этому знаку зодиака приятное романтическое знакомство. Причем тогда, когда его совсем не ждешь. К примеру, на кассе в супермаркете или на пробежке с собакой. Из этого следует, что каждый день нужно наряжаться и пристально следить за своим внешним видом.

Девам самое время заняться шопингом. Покупки в ноябре будут особенно приятными и полезными. Можно приступить к обновлению зимнего гардероба: купить шубу, варежки или новые сапоги.

Весы

Ноябрь станет месяцем уединения и умиротворения. Для Весов он не обещает никаких потрясений и излишних волнений. Последний осенний месяц будет чрезвычайно комфортным и уютным. Лучше всего сконцентрироваться на пассивном отдыхе. Пойдет на пользу чтение книг, изготовление поделок своими руками, оттачивание своего кулинарного искусства.

Весам звезды рекомендуют сконцентрироваться на себе и своих переживаниях. Полезно будет завести дневник. В нем можно фиксировать все свои мысли и идеи.

Скорпион

Хозяевам ноября скучать не придется. Приключения будут преследовать горячих Скорпионов. Но все они будут приятными. Возможно знакомство с интересными людьми, новая высокооплачиваемая работа, неожиданные сюрпризы от близких людей.

Весь месяц для Скорпионов будет богат на романтику. Вероятны новые всплески чувств и очень много флирта. Сексуальная жизнь также будет бить ключом. Вторая половинка попытается воплотить все мечты в реальность.

Стрелец

Работа станет ключевым вопросом для Стрельцов. Самое главное — удержаться на плаву и не допустить аврала. Идеальное решение — планировать каждый свой шаг. В ноябре лучше не пускать дела на самотек.

Рабочие вопросы будут отнимать много времени и сил, но и о романтике не стоит забывать. В ноябре у Стрельцов может произойти настоящая сексуальная революция. Они попробуют то, что раньше казалось запретным и даже грязным.

Козерог

Прошлый месяц был для Козерогов сложным и напряженным. Ушло много нервов и физических сил. Самое время восстановить равновесие. Можно расслабиться и сделать небольшую передышку в делах. Звезды советуют Козерогам побольше спать, поменьше расстраиваться и вообще настраивать себя только на позитив.

Полезно Козерогам отвлечься и от отношений. Пусть все идет своим чередом, не нужно гнаться за любовью. Лучше сконцентрироваться на хобби. На пользу в ноябре пойдет экстрим: гонки, прыжки с парашютом.

Водолей

Ноябрь — месяц неожиданностей. Водолеи откроют в себе массу новых талантов и возможностей. Пришло время открыть себя и найти новые увлечения. К примеру, полезно походить на какой-то кружок, заняться изучением иностранного языка, записаться на курсы вождения.

Водолеям, которые находятся на распутье, звезды рекомендуют заняться поиском нового места работы. В ноябре проще всего найти новое высокооплачиваемое занятие по душе.

Рыбы

На Рыб обрушится настоящая информационная лавина. Все захотят поделиться своими секретами, переживаниями, проблемами. Главное — терпеливо выслушивать все потоки мыслей и не выдавать чужих секретов. Даже если очень хочется.

Рыбам на пользу пойдет роль мудрого советчика, который всех слушает и дает дельные советы. Со временем такая терпеливость и внимательность сыграет на руку. Также этому знаку зодиака звезды рекомендуют почаще делать что-то своими руками. Творческая деятельность направит мысли в нужное русло.

Текст: Flytothesky.ru