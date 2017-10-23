5 страхов, от которых путешествия помогут избавиться

Всю неделю, предшествовавшую моему долгому путешествию, я лежала в постели, пытаясь изо всех сил уснуть. Меня мучили страхи, хотя я знала, что должна ехать и выбраться из привычной рутины. И я никогда и подумать не могла, что путешествие изменит меня и превратит в совершенно другого человека.





Страх неизвестности

Что, если я заблужусь? А как я буду общаться, когда я не знаю языка? А вдруг там не любят иностранцев? А как насчет уровня преступности и моей безопасности?

Такими были мои мысли до поездки. В результате все встретившиеся мне люди оказались доброжелательными и охотно оказывающими помощь. Ваша интуиция начинает действовать очень мощно. А после изучения карт и навигации по дорогам вы становитесь самодостаточными, независимыми и бесстрашными. Путешествие научило меня быть гибкой и адаптируемой, а также отпускать вещи, которые вы не можете контролировать. Несмотря на то, что все прошло не так, как планировалось, я смогла вынести для себя много полезных уроков. Я научилась решать проблемы и принимать неопределенность.

Страх осуждения

Очень трудно оторваться от привычного и что-то заново перекроить. Люди стали осуждать меня за то, что я уволилась и отправилась в путешествие. Моя реакция? Я просто поняла, что если у меня есть мечта, мне нужно сделать её своей целью и быть готовой жертвовать ради неё, независимо от того, что думают другие. Путешествие учит вас расчищать и строить свой собственный путь и делать то, что работает только для вас, а не для других. Моменты, когда я занималась подводным плаванием или наблюдала за океанской жизнью, заставили меня понять, что это моя жизнь, и только я выбираю, что я хочу с ней делать. Что еще более важно, это понимание научило меня мотивировать и остальных.

Страх, что ты не справишься

Низкая самооценка? Неловкость? Беспокойство?

Когда вы путешествуете, вы сталкиваетесь с единомышленниками и окружены людьми, которые поддерживают ваши действия и стремления. Когда вы принимаете повседневные решения самостоятельно, вы становитесь более уверенными в себе и своих возможностях. В вас зарождается новая энергия. Вы чувствуете, что теперь способны покорить мир.

Страх сожалений и неудач

Что делать, если ничего не получится? А что если мне придется вернуться домой намного раньше, потому что меня ограбят или у меня закончатся средства?

Я чувствовала, что для преодоления этого страха потребуется много сил, мужества и веры. Жизнь слишком коротка, но большинство из нас этого не осознает. Я превратила страх в мотивацию упрямо продолжать идти вперед и сделать это. Что, если я не поеду? Когда я размышляла над этим малодушным вопросом, мне стало ясно, что я буду сожалеть о том, что побоялась попытаться и рискнуть. Путешествие заставляет вас ощутить себя всемогущим человеком, а не унылой личностью, откладывающей свои мечты и цели в долгий ящик.

Страх потерять все, над чем ты так долго трудилась

Даже если вы хотите оторваться от рутины офисной работы, вы не можете не думать о том, стоит ли это путешествие потери стабильности. А вдруг это такой побег от проблем? Обратите внимание, умирающие люди нередко говорят следующее: «Мне жаль, что у меня не хватило смелости прожить свою жизнь, а не жизнь, которую ожидали от меня другие».

Теперь подумайте об этом. Вы хотите повторить те же самые ошибки?

Путешествие дает вам возможность увидеть и прочувствовать жизнь!

Вы больше не ходите в офис, чтобы делать одни и те же задачи снова и снова, как робот. Вы встречаете людей из разных слоев общества, которые счастливы, и в свою очередь вы понимаете, что и у вас есть бесконечные возможности для вашего будущего и для счастья. Раньше вы застряли в «коробке», но теперь вы понимаете, что коробка на самом деле была все время открыта. После многих часов, проведенных в самолетах, поездах и автобусах, я смогла понять и принять все, что я видела, делала и думала. Путешествие действительно заставляет вас победить свои страхи и выйти из зоны комфорта.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru