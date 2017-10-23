Вот главные причины плохого сна!

Вряд ли вы можете работать продуктивно, если прошлой ночью отвратительно спали (если вообще спали). Начните обращать внимание на все, что вы делаете в течение дня: буквально с того момента, как вы проснулись утром.





Утро (с 7 утра до полудня)

Просыпайтесь в одно и то же время каждый день. И даже в выходные дни. Зачем? Потому что наши организмы любят последовательность. Этим мы регулируем суточный ритм, который координирует работу гормонов и процесс метаболизма. Обязательно завтракайте, чтобы «порадовать» мозг. И это сводится к нашей эволюции. Утренний завтрак связан с поведением еще пещерного человека: он помогал ему сохранять энергию. Хороший запас пищи с утра говорит мозгу о том, что все в порядке, и тот успокаивается. Держитесь подальше от кнопки будильника, которая сбрасывает сигнал. Фактически, использование тревожного звонка по утрам вообще может принести больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что наши тела начинают «загрузку» за час до пробуждения. Сигнал будильника поднимает нас раньше, а кнопка сброса – это иллюзия. Несколько лишних минут сна – это уже очень плохой сон.

День (с полудня до 18 часов)

Не спите днем более 20 минут. В противном случае вы глубоко заснете. Дремота может быть хорошим способом перезарядки, но не более 20 минут. Установите таймер на это время и расслабьтесь. Продукты из белка и сложных углеводов не дают вам заснуть. Наше питание оказывает огромное влияние на качество сна. Продукты, богатые белками и сложными углеводами (например, макароны) перевариваются долго и постепенно повышают уровень сахара в крови, потому к сну мы в такой период не расположены. Обратите внимание на естественное освещение. Свет, который мы поглощаем в течение дня, тоже влияет на сон. Он синхронизирует наши так называемые «главные часы». Старайтесь быть на открытом воздухе в течение получаса-часа в день, особенно в полдень. Не пейте кофе днем. Это может создать проблемы позже. Кофеин имеет период полувыведения от 3 до 5 часов. Остальная его часть остается в организме гораздо дольше и запросто может затруднить засыпание вечером. Пейте кофе исключительно по утрам и в первой половине дня. Не ешьте слишком мало или слишком много. Это заставляет вас переедать на ночь или, напротив, ложиться спать голодным. Регулируйте приемы пищи в течение дня, чтобы к вечеру чувствовать себя вполне комфортно.

Вечер (с 18 до полуночи)

Физическая нагрузка по желанию. Это не взбодрит вас и никак не повлияет на ваш сон. Скорее физические упражнения, напротив, даже его улучшат. Ложитесь спать в одно и то же время. Здесь действует такой же принцип, как и в случае с утренним пробуждением в одинаковое время. Помните, что организм любит ритм, цикличность, последовательность и быстро привыкает к режиму. Создайте свой собственный ритуал засыпания. Это поможет мозгу расслабиться и подготовиться к сну. Чтение и медитация – вот два отличных способа. Они стимулируют идеальный «вход» в глубокий качественный сон. Поставьте будильник вне видимости (но в пределах досягаемости). Лежание в постели и проверка часов не дадут вам уснуть. Далее начинают возникать легкие симптомы беспокойства и тревожности. Следовательно, держите будильник или телефон подальше от глаз. Никаких гаджетов за полчаса до сна. Голубой свет от экранов будет держать вас в бодрствующем состоянии, а мозг станет продолжать поглощать информацию, а значит, активно работать. Избегайте скрытых источников кофеина. Многие продукты на самом деле вмещают гораздо больше этого стимулятора, чем вы думаете. Шоколад, энергетические напитки, мороженое и даже некоторые болеутоляющие средства содержат достаточно кофеина, который помешает вам заснуть.

Текст: Flytothesky.ru