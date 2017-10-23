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Пилот сообщил, что видит НЛО, и после этого пропал навсегда

24.10.2017 18:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хотя Фред Валентич пропал без вести почти 40 лет назад, его исчезновение все еще будоражит умы охотников за НЛО.

Пилот сообщил, что видит НЛО, и после этого пропал навсегда
Фред Валентич незадолго до его исчезновения

В 1978 году 20-летний пилот Фредерик Валентич пропал без вести. Он пытался совершить тренировочный полет на легком самолете Cessna 182L над проливом Басс между Австралией и Тасманией. На тот момент Валентич был довольно опытным пилотом, налетавшим уже около 150 часов. Вечером 21 октября он вылетел из аэропорта Мураббин в направлении острова Кинг, собираясь преодолеть 200 км над проливом Басс.

В 19:06 Валентич передал в Мельбурн, что заметил неизвестный самолет, следующий за ним на высоте 1,5 км, однако диспетчер ответил, что поблизости нет никаких объектов. Пилот продолжал настаивать, что рядом с ним самолет с четырьмя яркими посадочными огнями, а затем добавил, что тот пролетел над ним на высокой скорости. Следующие пять минут Валентич сообщал о движениях самолета, который якобы «вращается вокруг него». Кроме того, пилот описал, что на вид самолет блестящий и металлический, и из него исходит зеленый свет.

Вскоре Фред Валентич сообщил, что у него проблемы с двигателем. А потом произнес фразу «это не самолет», и связь прервалась. Последний звук, который слышал диспетчер, был звуком скрежета по металлу.

Мельбурнская служба обеспечения полетов предположила, что Валентич потерпел крушение, однако дальнейшие его поиски ничего не дали. В конце концов пилота признали погибшим, и дело было закрыто.

Пилот сообщил, что видит НЛО, и после этого пропал навсегда
Карта маршрута Валентича

Но дело было далеко от завершения. Через пять лет после пропажи Валентича на побережье острова Флиндерс выкинуло створку капота двигателя. Специалисты отметили, что это часть от такого же самолета, на котором улетел Валентич. Мало того, у него были серийные номера в том же диапазоне, что и у самолета Валентича.

Подлило масло в огонь и заявление Гвидо Валентича, отца Фреда, который сказал, что его сын верил в существование НЛО и больше всего боялся, что они его могут атаковать. Выяснилось также, что Валентич дважды пытался вступить в ВВС Австралии, и оба раза ему отказали из-за недостаточного опыта. Он учился на пилота коммерческой авиации, но два раза проваливал экзамены. Валентич также получил несколько предупреждений, залетев один раз в запретную зону над Сиднеем и дважды в облака.

Уфологи моментально вцепились в этот случай, заявив, что пилота похитили инопланетяне. Они утверждали, что есть свидетельства очевидцев о зеленых огнях в то время и в том регионе, где пролетал Валентич. Исчезновение молодого пилота оставалось предметом дискуссий между теоретиками заговора почти 40 лет, хотя до сих пор не было собрано никакой новой (ценной и достоверной) информации.

Пилот сообщил, что видит НЛО, и после этого пропал навсегда
Газетная статья об исчезновении Валентича

Несмотря на то, что уфологи настаивают на похищении инопланетянами, реального объяснения исчезновения Валентича так и не существует, а это значит, что тайна по-прежнему продолжает оставаться неразгаданной.Пилот сообщил, что видит НЛО, и после этого пропал навсегда

Текст: Flytothesky.ru

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Хотя Фред Валентич пропал без вести почти 40 лет назад, его исчезновение все еще будоражит умы охотников за НЛО. В 1978 году 20-летний пилот Фредерик Валентич пропал без...

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