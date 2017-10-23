30 сложных вещей в жизни, о которых вы должны помнить

Данный список – это ряд сложных (и одновременно простых) вещей, о которых нужно как можно чаще напоминать себе. И это те вещи, которые нам всем нужно иногда слышать, а не игнорировать и закрывать на них глаза.





1. Внимательно слушайте даже то, что вы абсолютно не хотите слышать. Без этого нет роста и развития.

2. Не цепляйтесь за прошлое и не фантазируйте о будущем, потому что так вы упускаете истинную ценность и красоту, которые находятся здесь и сейчас.

3. Вы часто теряете время, ожидая, когда перед вами появится идеальный путь. Нужно просто идти, а не ждать.

4. Не верьте, что вы должны чувствовать себя увереннее, прежде чем предпринять следующий шаг. Следующий шаг – это как раз то, что порождает вашу уверенность.

5. Изучите свою рутину, выясните, куда уходит ваше время, и решительно удалите все отвлекающие факторы.

6. Существует огромная разница между опустошительной усталостью и усталостью от удовлетворения. Сосредоточьтесь на том, что важно, и избавьтесь от того, что не имеет смысла.

7. Ваши потребности имеют значение. НЕ игнорируйте их. Время от времени вы должны делать то, что лучше для вас и вашей жизни, а не только то, что лучше для всех остальных.

8. Какая-то часть вашей жизни определяется совершенно неконтролируемыми обстоятельствами, в то время как подавляющее большинство вашей жизни определяется вашими реакциями и отношением.

9. Когда приходит время для изменений, вы испытываете дискомфорт. Это всего лишь часть процесса роста.

10. Новые и хорошие привычки не появляются за одну ночь. Для формирования только одной из них требуется не меньше двух месяцев.

11. Старые шаблоны трудно сломать. Токсичные привычки и поведение всегда пытаются вернуться в вашу жизнь, причем любыми путями.

12. Если вы всегда разыгрываете из себя жертву, к вам постоянно будут относиться именно как к жертве.

13. Жизнь не всегда дает вам обстоятельства, которые вы хотите. Жизнь дает вам обстоятельства, которые вам нужны, чтобы расти и учиться.

14. Нельзя выиграть в шахматы, двигаясь исключительно вперед. Иногда вам придется сделать движение назад, чтобы оказаться в более выигрышном положении.

15. Подавляющее большинство ваших стрессов – это дело ваших собственных рук. Научитесь управлять своими мыслями, прежде чем ваши мысли начнут управлять вами.

16. Ваш мозг всегда будет рождать негативные мысли. Цель состоит не в том, чтобы избавиться от них, а в том, как изменить вашу реакцию на эти негативные мысли.

17. Способность не реагировать чрезмерно и не воспринимать вещи слишком лично дает вам спокойствие, а значит внутренний мир и счастье.

18. Вы держитесь за вещи, которые удерживают вас. Жизнь становится намного проще, когда вы избавляетесь от лишнего. Не все то, что вы потеряли, действительно является потерей.

19. Вы чересчур часто игнорируете свой внутренний голос. Слишком многие из нас прислушиваются к шуму внешнего мира и теряются в толпе.

20. Вы никогда не найдете свою ценность в другом человеке – вы найдете ее в себе, а затем привлечете тех, кто достоин вашей энергии.

21. Популярность не имеет значения. Делайте свое дело со страстью и честностью, а не за аплодисменты.

22. Не впечатляйтесь деньгами, званиями, степенями и внешностью, а щедростью, искренностью и добротой.

23. Люди не всегда будут говорить о том, как они относятся к вам. Но они всегда будут это вам показывать. Обратите особое внимание.

24. Ваши ожидания от других вызывают ненужную боль. Избавление себя от этих ожиданий – лучший способ избежать разочарования.

25. Вы будете постепенно привлекать людей, которые думают и ведут себя так, как вы. Если вы хотите, чтобы вас окружали позитивные люди, будьте позитивны.

26. Вам нужно заново учиться быть человеком. Не избегайте зрительного контакта. Не уходите в гаджеты. Улыбайтесь, общайтесь и слушайте, что вам рассказывают люди.

27. Иногда вы подсознательно демонизируете людей, с которыми вы не согласны. В своей «праведности» вы рискуете стать тем, что вам самому не нравится в других.

28. «Плохие» люди могут измениться к лучшему. Если кто-то работает над собой и совершенствуется, нет необходимости продолжать вспоминать его прошлое.

29. Прощение необходимо для вашего личного внутреннего мира. Простите других не потому, что они заслуживают прощения, а потому, что вы заслуживаете спокойствия.

30. Все, что есть у вас сейчас, находится в процессе непрерывного изменения. Посмотрите вокруг и ощутите благодарность за все это в данный момент, ведь ничто не вечно.

Текст: Flytothesky.ru