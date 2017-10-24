7 ощущений женщины, когда она перестала любить…

Любовь – это то чувство, которое заставляет вас просыпаться каждое утро с улыбкой на лице. Вы ложитесь спать, думая об этом человеке, с которым вы эмоционально связаны, и даже не имеет значения, является ли ваша любовь взаимной или безответной. Однако все это может начать в какой-то момент ломаться.





Умирание любви – это симптом, который никто не может идентифицировать. Вы по-прежнему в отношениях, но что-то изменилось. Вы замечаете, что всё не так, как раньше, но вам сложно понять, что происходит. Если вы чувствуете эти семь признаков, то очень вероятно, что вы просто разлюбили.

1. Он больше не заполняет все ваши мысли

Вы замечаете, что он больше не играет главную роль в ваших мыслях. В принципе, вы больше не думаете о нём так, как раньше. Вы смотрите в свое будущее, и этот человек не особо активно фигурирует в этих планах. И вы не чувствуете от этого дискомфорт, потому что подсознательно уже знаете, что так лучше для вас, и именно поэтому ваш партнер не является частью вашей жизни в воображении.

2. Дни проходят одинаково, как и любые другие

Наступает утро. Вы когда-то любили наблюдать за ним спящим или нетерпеливо ждали утреннее сообщение от него. Но все уже не так. Вы просто просыпаетесь, открываете глаза и думаете «ну вот еще один день». Для вас это уже не прежние драгоценные моменты, а банальная рутина. Ваш партнер больше не номер один в вашей голове с момента вашего пробуждения.

3. Вы больше не скучаете

Вы рассчитываете свое время самостоятельно и не стремитесь делиться этими моментами с ним. Вы даже не ощущаете его отсутствия, а просто продолжаете свою жизнь ради себя. Это не смертельно, но это явный сигнал. Мысль о том, чтобы быть с ним, становится для вас бременем, и вы все больше предпочитаете время с самой собой.

4. Вам скучно на свидании

Совместный ужин в кафе или ресторане был для вас когда-то праздником. Вы вместе решали, куда идти, а потом весело общались, делясь впечатлениями о новых блюдах. Старые добрые времена. Даже приготовление ужина дома могло стать приключением. Теперь совместный досуг и общение стали для вас несколько неудобной и даже нудной ситуацией.

5. Ощущение счастья пропало

Вы заметили, что вы наиболее радостно и искренне улыбаетесь, когда его нет рядом. Внезапно вы понимаете, что ваша жизнь уже идет в другом направлении, отличном от его направления, и это то, что заставляет вас чувствовать себя неуютно. Вы даже можете заподозрить себя в эгоизме и бесчувственности, но вы больше не ощущаете партнера частью своей жизни.

6. Вам не хочется о нем заботиться

Вы забываете отправить ему сообщение или позвонить, чтобы сказать, что у вас все в порядке. Это не делает вас лучше или хуже, просто ваш партнер больше не важен для вас. Внезапно вы почувствовали, что вам все равно, где он или с кем он. Теперь вы просто думаете о себе, и вам легко не писать, не звонить и не общаться. К вам приходит безразличие.

7. У вас нет никаких чувств

Вы помните, когда любое ваше совместное действие или решение вызывало массу чувств или эмоций? А теперь они полностью пропали. Вы спокойно проводите время сама или с друзьями, и вам все равно, когда вы видите, как он уходит, например, на работу по утрам или уезжает в командировку. Фактически, вы рассматриваете это как несколько дней отдыха для вас. Если подобные ситуации происходят в ваших отношениях, наберитесь мужества и признайтесь себе, что вы разлюбили…

Текст: Flytothesky.ru