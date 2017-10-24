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Какой сегодня праздник: 25 октября

25.10.2017 07:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что в 25 октября в России отмечается День таможенника? В этот праздник принято поздравлять всех причастных к таможенной службе. О том, чем еще примечательно 25 октября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 25 октября

25 октября 1817 года в Москве на Воробьевых горах был заложен храм Христа Спасителя, произошло это в присутствии императора Александра I.

В 1955 году 25 октября фирма Tappan Company представила микроволновую печь.

В этот день в 1976 году в Лондоне открылся Национальный Королевский Театр.

25 октября 1990 года вышел первый выпуск телеигры "Поле чудес". Автором и ведущим был Владислав Листьев.

Кот родился 25 октября

25 октября в православном календаре

В этот день православные чтят память мучеников Тараха, Прова, Андроника, преподобных Амфилохия и Космы.

Именины

25 октября именины у Дениса, Александра, Богдана, Кузьмы, Макара, Ивана, Максимилиана, Федота, Мартина, Тараса, Николая, а также у Доминики.

25 октября в народном календаре

Люди считали, что 25 октября нельзя громко смеяться. Смехом человек мог подвергнуть себя опасности, навлечь мучения. Кроме того, если в доме слышался стук в дверь, нельзя было спрашивать "Кто там?", чтобы не впустить в дом несчастье. В этот день все старались не обидеть кого-нибудь даже случайно.

 
 
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Этот день является 298-м в григорианском календаре, до Нового года остается 67 дней.

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