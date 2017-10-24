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4 признака эмоционально нестабильного человека

25.10.2017 14:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эмоциональная неустойчивость является заметной и существенной проблемой при общении в социуме. Это также может быть признаком детской травмы, депрессии или тревожного расстройства, когда у человека случаются сильные приступы гнева, беспокойства или депрессии, длящиеся несколько часов или даже дней. Перепады настроения варьируются от дисфории до эйфории, а также от маниакальной уверенности в себе до сильной тревоги и раздражительности. Какие основные поведенческие модели присущи эмоционально нестабильным людям?

4 признака эмоционально нестабильного человека

1. Склонность к импульсивным действиям

Эмоционально нестабильный человек нередко действует под влиянием импульса, не задумываясь о том, что он может навредить себе и другим. Например, езда на большой скорости или под воздействием алкоголя. Таких людей буквально влечет к рискам и опасностям, неразумным тратам или азартным играм. У них практически отсутствует самоконтроль, а импульсивные действия подбадривают и радуют их на короткие промежутки времени.

2. Проблемы с гневом

У эмоционально нестабильных людей часто возникают проблемы с тем, как они выражают свой гнев. Фактически они не могут правильно контролировать свои эмоции. Хотя такие люди испытывают заметные перепады между вспышками депрессии или счастья, их гнев гораздо более разрушителен. В гневе они кричат и способны даже к физическим действиям, необязательно по отношению к человеку, но они запросто могут хлопать дверьми и бросать предметы. Самый важный момент – не воспринимать такое поведение слишком лично. Помните, что дело не в вас. Люди с подобным расстройством не осознают свое поведение и воздействие на окружающих.

3. Отношения «как на качелях»

Такие люди с трудом сохраняют свои отношения стабильными. Они сначала очень ласковы к другому человеку, а затем могут на него обозлиться. Мало того, они затевают ссоры и демонстративно уходят от партнера, только чтобы захотеть вернуться назад через несколько часов или дней. Эмоционально неустойчивые люди очень токсичны, поэтому вы должны быть с ними аккуратными и осторожными, чтобы не вывести их из равновесия. Они, кстати, испытывают трудности при любом взаимодействии: может страдать их дружба и отношения с членами семьи.

4. Неадекватное реагирование

Эмоционально нестабильные люди зачастую неадекватно реагируют как на реальные, так и вымышленные ситуации. Им постоянно кажется, что к ним плохо и несправедливо относятся, хотя большинство обстоятельств и событий они додумывают сами. Самый основной триггер – это страх быть покинутым и отвергнутым. Если такой человек вбил себе в голову, что его семья или друзья отказываются от него, это может вызвать крайне негативную реакцию.

Итак, люди, страдающие от эмоциональной нестабильности, скорее всего пострадали от какой-то травмы в своей жизни. Они совершенно не умеют контролировать и сдерживать свои эмоции, чувства и ощущения. Эмоционально неустойчивые люди абсолютно не хотят влиять на окружающих, но в большинстве случаев именно так и происходит, поскольку общение с ними очень далеко от приятного и комфортного.4 признака эмоционально нестабильного человека

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Эмоциональная неустойчивость является заметной и существенной проблемой при общении в социуме. Это также может быть признаком детской травмы, депрессии или...

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