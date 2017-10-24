Тест, который раскроет важный секрет вашего характера

Продолжаем заниматься кокологией! Основная концепция: люди представляют себя в повседневных ситуациях и необычных сценариях и отвечают на простые вопросы. Ответы интерпретируются с психологической точки зрения и рассказывают о том, что собой представляет этот человек. Это похоже на тест Роршаха, но только со словами вместо чернил.

Итак, поехали…

Когда дверь – это вовсе и не дверь?





Не каждый день у вас есть время, чтобы прогуляться по окрестностям. Это прогулка без цели, возможность размять ноги, расслабить мозг и посмотреть на старые знакомые достопримечательности. По пути вы, возможно, остановитесь в уютном кафе, пройдётесь по парку или даже сделаете какие-то мелкие, но приятные покупки.

Представьте себя на прогулке по городу. День прекрасен, и вы в отличном настроении. Вы сворачиваете на улицу, на которой никогда раньше не были, и когда вы идете по ней, то проходите мимо красивого дома. Он немного выделяется среди остальных. Вы приостанавливаетесь, чтобы полюбоваться этим прекрасным домом, и вдруг замечаете, что дверь приоткрыта. Почему? Как вы думаете?

Дом грабят. Хозяин забыл её закрыть. Хозяин внутри и делает уборку в коридоре у входной двери.

Ответы





Двери имеют двойственное значение: они могут быть проходом, но они могут быть и барьером. В частности, входная дверь дома представляет собой первую «линию обороны», находящуюся между ее обитателями и неопределенностью окружающего мира. Когда вы видите открытую дверь, которая по логике должна быть закрыта, вы представляете сценарий уязвимости и воздействия внешних сил. На подсознательном уровне это связано с уровнем вашей собственной открытости, насколько вы можете раскрывать свои слабости другим.

Дом грабят.

Вы сразу же думаете о худшем в любой ситуации, и эта черта очень ярко у вас проявляется, особенно когда что-то действительно идет не так. Вы очень подвержены панике. Поэтому в случае неприятного события важно сохранять ясную голову и не забывать сначала сделать несколько глубоких вдохов и сосчитать до десяти.

Хозяин забыл её закрыть.

Вы не тот тип, которого могут выбить из колеи кризисные ситуации. Напротив, вы так расслаблены, что можете не заметить, что кризис вообще наступил. Ошибки, которые вы совершаете, вызваны скорее вашим недосмотром и попустительством, нежели плохими намерениями, но конечные результаты для вас (и людей вокруг вас) одинаковы.

Хозяин внутри и делает уборку в коридоре у входной двери.

Вы можете казаться человеком невозмутимым, но вы никогда не теряете бдительности. Это постоянное состояние расслабленной настороженности и превратило вас в зрелого человека. Конечно, у вас все еще есть свои человеческие слабости, но вы просто не выставляете их на всеобщее обозрение.

Текст: Flytothesky.ru

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