Почему так сложно простить себя и снова доверять после токсичных отношений

Токсичные отношения начинаются, как любые здоровые отношения, но со временем все меняется, но вы далеко не сразу осознаете ущерб, не видите, насколько это неправильно и больно. Вы закрываете глаза на все плохое, отчаянно цепляясь только за хорошие моменты. Вы становитесь безупречной мишенью, потому что легко прощаете и крепко держитесь за партнера.





Положить конец токсичным отношениям трудно, но еще сложнее – восстановиться после них.

После токсичных отношений вы скептически относитесь ко всем и ожидаете худшего. Вы не просто не доверяете потенциальным партнерам, вы даже не доверяете себе. Вы колеблетесь по поводу любого выбора, вы сомневаетесь в себе и ищете одобрения окружающих. Вы учитесь не верить комплиментам, а когда вы их получаете, то задаетесь вопросом, каков их мотив. Вы слишком много думаете, анализируете и накручиваете себя. Со временем это начинает превращаться в самоуничтожение.

Потому что в токсичных отношениях вы узнали, что доброта была наказуема, а подарки, внимание и хорошее отношение сопровождались шантажом и манипуляциями.

Токсичные отношения – это когда вы делаете все возможное, чтобы потешить чужое эго. Вы перестаете быть собой и превращаетесь в приложение к своему партнеру. Ваша собственная самооценка начинает определяться другим человеком и через его призму видения. Вы беспрекословно верите всему, что он говорит – и делаете это добровольно и осознанно.

Токсичные отношения – это бег по нескончаемому кругу. Ваши эмоции – это игра для вашего партнера. И то, как вы реагируете, безмерно его радует, поскольку это результат именно его влияния.

Поэтому даже после расставания токсичный партнер – это призрак, который вас преследует, превращая вас в своего злейшего врага. Расставание – далеко не самая сложная часть. Труднее всего дается переосмысление себя, своей личности и того, что вы действительно заслуживаете в отношениях.

Вы учитесь прощать себя и понимать, что вашей вины в этом нет.

Такой опыт учит вас никогда снова не быть слабым или уязвимым человеком и не позволять кому-либо контролировать вас и жестко держать в узде. Закончившиеся токсичные отношения учат вас тому, что на самом деле является любовью.

Любовь – это не контроль. Любовь — это не манипуляция. Любовь – не шантаж, не чувство собственности. Любовь – это когда вы не боксерская груша, не объект для критики и не средство для самоутверждения.

Токсичные отношения уничтожают вас изнутри, но это не значит, что так будет для вас всегда и в дальнейшем. Исцеление от токсичных отношений начинается как с принятия ответственности за ваши собственные действия, так и с понимания того, что вы не отвечаете за чужие. И впереди у вас – только все самое светлое и хорошее!

Текст: Flytothesky.ru