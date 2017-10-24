Люди, рожденные в ноябре: их основные характеристики

Ноябрем управляют планета Плутон и мощный знак Скорпиона. У ноябрьского человека присутствует сила воли, и его привлекают такие сферы, как медицина, охрана, метафизика, политика, расследования. Кроме того, его манит все непознанное и неизвестное. Вы довольно закрытый и даже таинственный человек, очень хорошо чувствующий свои врожденные способности. Вы несете в своей душе элемент жизни и смерти, реинкарнацию и абсолютную чувственность.





Ваши мысли материальны, и они могут довести вас как до добра, так и до беды. В молодости человек ноября нередко испытывает драму, разочарование и отчаяние. Однако деструктивные энергии Плутона могут быть направлены и положительно, особенно если вы хотите достичь заметных результатов.

Рождённые в ноябре – это люди, наделенные силой либо творения, либо разрушения, включая личные отношения. Вы не чувствуете никакого страха перед смертью, нередко испытываете деструктивные и мрачные эмоции и славитесь своей легендарной ревностью. Вы можете использовать свою врожденную, почти мистическую интуицию, чтобы добиться успеха, когда другие терпят неудачу. У вас практический ум и желание доминировать. Женщины же ноября обычно считаются «la femme fatale» (фатальными и роковыми).

Ваш жизненный урок состоит в том, чтобы контролировать и конструктивно направлять ваши глубокие эмоции, а также использовать силу Плутона во благо. Вы чувственный, умный, сдержанный и очень харизматичный. Вы, как правило, используете свою внутреннюю сексуальную силу и физическую красоту для достижения своих целей. Предостережение для человека ноября: не используйте собственное ядовитое жало против себя или общества.

Текст: Flytothesky.ru