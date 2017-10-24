Как вы переносите миллионы бактерий в собственные глаза

Наши глаза постоянно напрягаются, особенно учитывая количество современных электронных гаджетов на душу населения. Полный рабочий день перед экраном компьютера – это 8 часов, плюс пару часов на смартфон. Итого 10 часов нагрузки на глаза, что нередко заканчивается ухудшением зрения, сухостью и раздражением.





● Вашим глазам нужен перерыв!

Когда вы ощущаете дискомфорт в глазах, вы инстинктивно их трете, чтобы почувствовать облегчение. Хотя это может мгновенно улучшить состояние, в действительности ситуацию вы лишь ухудшаете. Единственное решение – это увлажнение, а не протирание, которое несет определенные побочные эффекты.

— Риск травмы роговицы

В глаза могут попасть какие-либо частицы, например, песок. В результате вы втираете эти частицы в роговицу, чем можете её травмировать.

— Темные круги вокруг глаз

Темные круги – это не признак недосыпания. Они на самом деле являются результатом того, что крошечные кровеносные сосуды вокруг ваших глаз лопаются, в основном из-за случайного трения во время сна.

— Усиление зуда и возможная инфекция

Подумайте, чем вы касаетесь своих глаз, а ведь это очень нежный и хрупкий орган. Правильно, руками, которые вы вряд ли перед этим моете. Следовательно, вы переносите бактерии пальцами в глаза. И если вы случайно поцарапаете глаз грязными руками, то вы подвергаете себя риску инфицирования.

● Когда вам хочется потереть глаза?

Вы, вероятно, делаете это чаще, чем сами это действие замечаете. Следите за своими руками!

— Когда вы слишком долго смотрите на монитор / экран

Конечно, у многих людей нет выбора в этом вопросе, поскольку он касается их работы. Воздействие монитора (экрана) заставляет глаза напрягаться и пересыхать.

— Когда вы носите контактные линзы, которые пересушивают глаза

Все больше людей снимают очки и переходят на контактные линзы. Однако они перекрывают доступ кислорода к глазам. А что касается трения, то линзами вы тоже можете травмировать роговицу.

— Повседневные раздражители, от которых вы не можете избавиться

Иногда ваши глаза просто зудят: аллергия, пыль, усталость. И вам очень хочется от души их потереть. Вы можете это делать постоянно и неосознанно.

● Если вы заботитесь о своем зрении, не трогайте глаза!

Да, зуд может раздражать, но у вас есть альтернативные варианты для облегчения состояния.

— Держите под рукой глазные капли

Зуд в основном вызывается крошечными частицами, попадающими в глаза, потому держите под рукой глазные капли. Когда вы ощущаете сухость или раздражение, просто промойте глаза парочкой капель препарата.

— Воспользуйтесь носовым платком или мягкой салфеткой

И еще раз: не прикасайтесь руками! Они грязные! Вместо этого используйте мягкий платок или салфетку, чтобы промокнуть глаза, а не растирать их. Таким образом вы избежите прямого контакта глаз с вашим «ручными» бактериями и избежите риска повреждения роговицы.

В конце концов, относитесь к своим глазам с особой осторожностью, ведь они – это ваше окно в мир.

Текст: Flytothesky.ru