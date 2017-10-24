Люди-пессимисты: не торопитесь осуждать ворчунов!

Есть люди, которые живут по принципу «все плохо, жизнь – постоянная борьба, и будет только хуже». Такие не умеют смотреть на мир с улыбкой, не отличаются легким характером и в любой бочке меда отыщут свою ложку дерьма. Вместо облаков они видят тучи, на месте дорог рисуют ямы, искренность принимают за глупость, любовь считают проблемой и даже в радостной новости видят подвох. Их девиз: ничему не доверяй. Эмоция – недовольство, стиль жизни – брюзжание. Но самое слабое место их личности – неумение расслабляться, привычка жить в постоянном ожидании беды. Откуда появились пессимисты, и почему не стоит осуждать их образ жизни?





Люди-пессимисты: 4 источника их негатива

• Негативизм как защитная функция психики

Трудно радоваться мелочам, когда с самого детства приходится бороться за место под солнцем, отстаивая право на жизнь. Люди, которые выросли в экстремальных условиях, пережили голод, нищету, побои, родились в неблагополучной семье с родителями-алкоголиками или психопатами – все они априори станут «пессимистами», ведь сама жизнь учит их в любой момент быть готовым к худшему, чтобы защитить себя. Это не прихоть, но необходимость, способ самозащиты, когда жить расслабленно неуместно по определению. Негативизм и повышенная тревожность – всего лишь их способ выжить.

• Пессимистичные прогнозы из опыта прошлого

Иногда пессимистический настрой человека тесно связан с его жизненной историей. Он не расстраивается из-за ерунды, как может показаться, просто в прошлом человек пережил настоящую трагедию и теперь проецирует полученный опыт на свое будущее. Например, чрезмерные переживания по поводу собственного здоровья могут основываться на том, что человек слишком часто лежал на операционном столе и действительно знает слабые стороны своего организма. Девушка, которая боится сложной беременности, полна страхов не просто так – она за два года пережила несколько выкидышей, утратив всякую надежду. Вот почему не стоит вешать на людей ярлыки, а лучше сверяться с реальным опытом человека, с его историей.

• Негативизм как социально одобряемый стиль мышления

Некоторая пессимистичность может закладываться людям в голову их культурной средой, которая поддерживает такой образ мысли как часть традиции: «смеются много те, кто вечером плакать будет», «уповай на удачу, но рассчитывай на себя», «ожидай лучшего, но не забывай подготовиться к худшему», «синица лучше журавля в небе». Такими пословицами нас с детства приучают относиться к хорошему с недоверием, а в добром искать подвох: родилась красивой – значит будет несчастной, у отца гения дети рождаются глупыми, хорошая жена хуже полицейского. При таком раскладе ребенок с пеленок впитывает негативные убеждения и растет заядлым пессимистом, который не ищет возможностей, но с энтузиазмом копается в куче проблем. Чтобы избавиться от негативного мышления, придется пересмотреть заново многие стереотипные убеждения.

• Пессимизм как следствие депрессии

Иногда длительный стресс, с которым человек не справляется, перерастает в депрессию, которая сопровождается следующими проявлениями: быстрая утомляемость, сниженный фон настроения, потеря интереса к миру, астения, негативный настрой на будущее. Из-за этого довольно легко спутать скрытую депрессию с пессимизмом как чертой личности, а нужно смотреть в корень! Всегда ли человек был таким или его негативизм проявился на фоне неудач в личной жизни – развода, увольнения, переезда, повышенной рабочей нагрузки, смерти близкого? Не всегда депрессия связана только с неблагоприятными событиями, бывают изменения положительные, но слишком большой интенсивности.

Что делать, если вы – тот самый пессимист?

Для начала подумайте над тем, не слишком ли вы строги к себе, оценивая свою личность так негативно? Во-вторых, вспомните моменты, когда негативный настрой оказался вашим преимуществом: помог уберечь вас от необдуманного поступка, предотвратить кризис или вычеркнуть из списка ненадежных людей? Пессимизм имеет свои плюсы, так как помогает держать себя в тонусе, просчитывать слабые стороны любого мероприятия и вовремя подстилать соломку.

С другой стороны, опираться на сильные стороны своей личности тоже важно. Умение видеть возможности и плюсы какого-то события – не недостаток, не взаимоисключающие вещи, но показатель широты восприятия. К плохому вы и так готовы, теперь пришла пора подумать, что хорошего произошло в вашей жизни, какие отношения сделали вас сильнее, интереснее, какие черты характера выделяют вас среди большинства? Недовольство миром – не повод закрываться, но повод изменить отношения, пересмотреть стиль жизни, научиться дополнять цели недостающими деталями. Что вы можете изменить вокруг себя, чтобы жить стало приятнее? А может, это что-то уже присутствует в вашей жизни?

Текст: Flytothesky.ru