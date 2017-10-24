Как решить любую проблему в 2 этапа?

Чтобы решить проблему любой сложности, нужно преодолеть всего два этапа – прекратить сопротивляться реальности и побороть подсознательную негативность. А как это сделать быстро и максимально безболезненно читайте ниже.





Методология решения любой проблемы

Шаг 1. Принятие «плохой» реальности

Запомните одно важное правило: текущая реальность, какой бы отрицательной она ни казалась, — всего лишь сигнал от мира, что вы идете не той дорогой, и нужно в срочном порядке скорректировать ваши цели. То есть, нет никакой проблемы. Есть ситуация, которая чем-то не устраивает, и которой вы начинаете сопротивляться из-за собственных эгоистических представлений. В вашем воображении мир должен соответствовать вашим требованиям, быть приятным и простым. Но он не обязан под вас подстраиваться и быть удобным, он просто такой, какой есть. Это нужно принять без лишних эмоций и ожиданий.

Да, хотелось бы, чтобы окружающие были честными и ответственными, но они другие и в принципе не обязаны соответствовать вашим критериям. То, что вам хотелось бы иметь – лишь ваше эгоистическое требование, внутреннее предпочтение. В реальности окружение – просто фон. Прекратите сопротивляться тому, что вы не в силах изменить, если не хотите получить еще больше того, чего не хотели. Прекратите требовать от мира быть добрым волшебником, который исполнит любую вашу прихоть, перестаньте навешивать ярлыки и обвинять мир в несовершенстве. Реальность вокруг просто есть. Лучше направьте энергию на корректировку собственных действий, которые помогут исправить последствия.

Шаг 2. Устранение ограничивающих убеждений

Чаще всего мы сопротивляемся тому, что ассоциируем в своей голове с неприятными последствиями, что вызывает в нашем бессознательном внутренний протест, а с ним и запрет на получение желаемого. Проще всего такой механизм работы психики объяснить на следующем примере. Допустим, женщина мечтает встретить верного мужчину, который станет хорошим отцом и примерным семьянином. Однако внутри она неосознанно ассоциирует образ «хорошего парня» с тюфяком и подкаблучником, который не сможет ни защитить ее, ни удовлетворить сексуально. Что происходит дальше? В реальной жизни она будет избегать хороших мужчин, не понимая, почему ей так не везет. Все дело в неосознанных триггерах – ограничивающих убеждениях, которые мешают ей решить свою проблему.

По такой же аналогии человек не сможет преодолеть безденежье, если подсознательно будет считать деньги грязными, продолжит ненавидеть свою работу или будет ассоциировать богатство с чем-то неприятным. Мозг не станет мотивировать такого человека зарабатывать больше, наоборот, будет искать любой способ или предлог, чтобы избежать больших денег (а с ними и больших проблем). Единственный способ все разрешить: найти негативную ассоциацию, связанную с проблемой, осознать ее ограничивающее воздействие и создать новую мыслеформу, которая снимет запрет на желаемое, тем самым изменив реальность.

Как только вы перестанете сопротивляться жизни и устраните подсознательные барьеры на пути к желаемой цели – вы решите любую проблему и найдете десятки способов, как удовлетворить свое желание. Оказывается, все просто!

Текст: Flytothesky.ru