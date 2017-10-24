10 фактов о лотосовых стопах

В каждом обществе существовали и существуют свои каноны красоты, которые иногда могут казаться странными и даже дикими. Например, в древнем Китае у девушек должны были быть так называемые «лотосовые стопы», хотя сама процедура являлась жестокой и калечащей. Чтобы ступни у женщин оставались крошечными, им еще в раннем детстве плотно их стягивали и перевязывали.

1. Неизвестно, когда началась такая практика перевязки стоп





Общепринятая дата – это 10-й век и далее в течение пяти династий и десяти королевств. История традиции тоже неоднозначна: якобы один из императоров очень свою наложницу за её крошечные ножки, особенно когда она танцевала перед ним. Другие наложницы, боявшиеся потерять благосклонность своего господина, начали стягивать ступни, чтобы тоже привлечь его внимание.

2. Лотосовые стопы считались сексуальными





Мужчины находили крошечные ступни невероятно привлекательными. Кроме того, искалеченные стопы заставляли женщину ходить короткими шажками, потому она задействовала больше мышц в бедренной и тазовой областях, следовательно, секс с ней был особенно приятен. Лотосовые стопы стали очень популярным фетишем той эпохи. А еще они давали мужчинам почти полный контроль и власть над женщинами, которые не могли полноценно передвигаться.

3. Стягивание стоп начиналось в раннем возрасте





Процедуру обычно начинали делать в возрасте от четырех до девяти лет, и в процесс вовлекались все женщины рода: матери, сестры, бабушки. Девочек учили, что маленькие ноги – это залог удачного замужества и плодовитости.

4. Процедура была мучительной и долгой





Процесс длился почти два года. Ноги девочки отмачивались в теплой ванне, чтобы основательно размягчить кожу, а затем четыре пальца сгибали внутрь к подошве и накладывали тугую повязку. Процедура была невероятно болезненной, а повязки менялись каждые несколько дней, чтобы обеспечить нужное смещение костей.

5. Проблемы с гигиеной ступней





Помимо боли появлялись и другие медицинские проблемы. Прежде всего, это враставшие ногти, которые вызывали воспаления, а еще нередкими были и случаи гангрены. Если же воспалений и потери пальцев удавалось избежать, то девушка до конца жизни была вынуждена тщательно ухаживать за ступнями. Лотосовые стопы становились пыткой, которая продолжалась всю жизнь.

6. Лотосовые стопы плохо влияли на весь организм





Ступни страдали от инфекций и мышечной дегенерации, заставляя женщину нуждаться в помощи во время ходьбы: либо с тростью, либо с поддержкой другого человека. Её походка изменялась, а мышцы стоп и лодыжек становились слабее, что приводило к атрофии ног и увеличению риска переломов при падении.

7. Золотой лотос





У лотосовых стоп были еще и разные степени привлекательности, основанные на длине стопы после успешной перевязки. Первый уровень был известен как «железный лотос», когда стопа оставалась более 10 см. Поскольку длина была напрямую связана с удачным замужеством, то «железный лотос» в этом плане был бесперспективен. Следующий уровень – это серебряный лотос, то есть стопа около 10 см. Однако наиболее желанными невестами были девушки с «золотым лотосом» или стопой около 7-8 см.

8. Лотосовые стопы были признаком статусности





Лотосовые стопы были уделом знати и аристократии. Фермеры и простые рабочие понимали, что с крошечными, обезображенными ступнями они не смогут трудиться и справляться с повседневной работой. Однако многие бедные люди осознавали статусность таких ступней, потому перевязывали их своим дочерям в надежде удачно выдать их замуж.

9. Лотосовые стопы продолжали существовать до начала 20 века





Такие ступни начали выходить из моды во время династии Цин, когда Китай подвергся колонизации Запада. Сами китайцы, обучавшиеся за границей в западных странах, возвращались на родину с уже изменившимся отношением к этой уродливой древней традиции. К 1949 году перевязка стоп стала синонимом «феодального и отсталого Китая», а к концу 1950-х годов она была запрещена и отменена во всех провинциях страны.

10. Лотосовые стопы продолжали разрушать жизни женщин даже после того, как они были объявлены вне закона





Когда практика стягивания ступней закончилась, женщинам с лотосовыми стопами пришлось нелегко в «новом мире». Теперь в моде были естественные и красивые ступни, а китаянки с изуродованными ногами усиленно их скрывали. Хотя времена изменились, во многих частях Китая до сих пор можно найти пожилых женщин, вынужденных ухаживать за своими искалеченными лотосовыми стопами.

Текст: Flytothesky.ru