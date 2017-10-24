Загадка: Кто убил старика?





В доме жил одинокий старик. Из-за своей немощности он был ограничен в передвижении, потому многие продукты и вещи доставлялись ему на дом.

В пятницу к нему пришел почтальон и заподозрил что-то неладное. Он заглянул внутрь через замочную скважину и увидел окровавленное тело старика, который лежал на полу в гостиной.

На место происшествия прибыла полиция. У порога дома полицейские обнаружили две бутылки молока, газету за вторник, письма и несколько коробок с доставленными товарами.

Кто убил старика, и как полиция узнала, кого нужно арестовать?

Ответ





Текст: Flytothesky.ru