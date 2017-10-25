Невидимое насилие в отношениях, которое разрушает вашу личность

В какой-то момент своей жизни каждый человек сталкивается с не самым хорошим к нему отношением: пренебрежение, критика, равнодушие, использование. Увы, не все виды насилия слишком явно лежат на поверхности, и поэтому некоторые люди пытаются такое отношение оправдать. Однако не ошибитесь: невидимое насилие оставляет шрамы на вашей психике.





● Цикл насилия

Обидчик не рискнет сразу проявить себя, пока не будет уверен в своих силах и крепкой привязанности к нему партнера. К сожалению, именно поэтому холодное насилие столь «популярно» в семьях или отношениях. Чувство зависимости от него постепенно делает «насильника» все более наглым и жестоким.

1. Первый шаг обидчика – завоевать сердце жертвы

Для этого обидчик поначалу будет абсолютным душкой и милейшим человеком, но начнет потихоньку настраивать свою жертву против её друзей и семьи, стараясь столкнуть их лбами.

2. Затем обидчик будет испытывать «границы» жертвы

Он станет настойчиво внушать своей жертве, как ей с ним повезло. Это заставляет человека еще больше зависеть от обидчика, поскольку тот убеждает его в своей ценности, а точнее бесценности в его жизни. Шаг за шагом обидчик проверяет границы и заходит все дальше и дальше на территорию партнера. Теперь он знает, как удерживать его на крючке. Это всегда цикл роста напряженности, потом ссора, а затем извинения и проявления любви. А потом обидчик готовится к очередному раунду атаки на границы жертвы.

3. Ложное чувство доброты заставляет жертву оставаться в отношениях

Как только жертва приняла ложную доброту обидчика, насилие начинает нарастать. Границы уже «прощупаны» и нарушены, а сам обидчик практически уверен в своем контроле. Чувство зависимости побуждает партнера-жертву оставаться в отношениях, не обращая внимания на то, что происходит: у него снижается самооценка и уверенность. Страх быть брошенным заставляет его цепляться за обидчика.

● Невидимые раны

Партнеры-жертвы начинают думать, что отношения в конечном итоге улучшатся, однако они продолжают оставаться несбалансированными, болезненными и токсичными. Жертва испытывает эмоциональную боль. Эта рана будет «кровоточить» так долго, что станет наносить ущерб качеству жизни. Жертва несчастлива в отношениях, но и уйти у неё не хватает мужества.

● Как сломать этот цикл насилия

Если вы не уверены в том, что вы жертва, проверьте ваши отношения на следующие признаки:

— Партнер всегда настаивает на своем и не идет на компромисс

— У него случаются вспышки гнева

— Он критикует вас или ваших близких людей

— Он проявляет чувство собственничества

— Он вам скрыто или открыто угрожает

Если хоть один из этих признаков присутствует в ваших отношениях, подумайте о том, как сломать подобный цикл насилия.

1. Прекратите принимать в этом участие

Любой обидчик хочет вашего внимания. Когда вы перестаете реагировать на его поведение, он теряет над вами контроль. Даже если он начинает бомбардировать вас сотнями сообщений или звонков, знайте, что вам не нужно реагировать на все, что он говорит или делает. Это всего лишь один из способов защитить себя от очередного нападения.

2. Прекратите всяческое общение с обидчиком

Если вы хотите избавиться от такого человека, это не означает, что вы слишком слабы, чтобы противостоять ему, это, напротив, значит, что вы достаточно храбры, чтобы постоять за себя. Заканчивайте несчастливые отношения.

3. Не сражайтесь в одиночку

Не стесняйтесь поделиться своими чувствами и ощущениями с кем-то, кому вы действительно доверяете. Возможно, этот человек поможет вам упорядочить ваши мысли и восстановить свои собственные границы, чтобы вы понимали, как справиться с проблемой.

● Не терпите никакого проявления насилия

Ни один человек не должен тратить свое время и энергию на партнера, который хочет сломать его, чтобы самому возвыситься. Холодное и невидимое насилие признавать сложно. Но рано или поздно этот порочный круг должен быть разорван.

Текст: Flytothesky.ru