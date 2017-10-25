Ужасающие фото, демонстрирующие последствия климатических изменений

Глобальное потепление уже привело к повышению атмосферных и океанических температур Земли, что может в дальнейшем закончиться еще более серьезными последствиями: такими как активное таяние ледников, повышение уровня моря, более частые засухи и более обильные осадки. Посмотрите на эти фото до и после, чтобы визуально осознать результат климатических изменений на нашей планете.

1. Большой Барьерный риф: тогда и сейчас





Этот австралийский риф в Австралии всегда был одним из земных, а точнее океанских величайших чудес, состоящий из более чем 2900 рифов и 900 островов. Он настолько огромен, что его можно даже увидеть из космоса. Однако в прошлом году огромные его части погибли из-за слишком теплой морской воды. Считается, что более двух третей рифа умирают или уже мертвы.





2. Мертвое море: тогда и сейчас





Мертвое море – это соленое озеро и популярнейший в мире лечебный курорт между Иорданией и Израилем с водой очень высокой плотности. В настоящее время Мертвое море отступает с угрожающей скоростью. Ученые считают, что это результат снижения количества осадков. Сейчас море опускается на 1 метр в год.





3. Альпы: тогда и сейчас





Альпы – самая высокая и обширная система горных хребтов в Европе, охватывающая восемь стран. Эти горы сформировались десятки миллионов лет назад при столкновении африканской и евразийской тектонических плит. Глобальное потепление вызвало повышение температуры и, как результат, таяние альпийских ледников. В последние несколько десятилетий они сократились вдвое, и предполагается, что к концу этого века все они полностью исчезнут.





4. Амазонка: тогда и сейчас





Тропические леса Амазонки составляют примерно половину оставшихся тропических лесов на планете. Однако потепление и уменьшение осадков привело к засухам, которые серьезно повлияли на местные экосистемы, а также к обширным пожарам. И это уже не говоря о варварской вырубке этого региона.





5. Сибирь: тогда и сейчас





Сибирь простирается на восток от Урала, это 70 % территории России, но здесь проживает всего 40 миллионов человек, что делает регион одним из самых малонаселенных на Земле. Из-за глобального потепления на всей территории Сибири появляются провалы грунта. Это происходит из-за быстрого оттаивания вечной мерзлоты. Другой проблемой является потенциальное высвобождение смертельных патогенов, таких как, например, сибирская язва.





6. Глейшер: тогда и сейчас





Этот национальный парк расположен в штате Монтана, и здесь когда-то обитали индейские племена. В 19 веке в Глейшере было более 150 ледников, а в 2010 году осталось только около 25. По оценкам, к 2030 году их не останется вообще. Глобальное потепление – это не просто таяние красивых ледников, но и серьезное нарушение экосистемы с исчезновением многих видов флоры и фауны.





7. Ледник Муир: тогда и сейчас





Ледник Муир расположен на Аляске, в Национальном парке «Глейшер-Бей». Сейчас он классифицируется как долинный ледник. Тем не менее, всего лишь сто лет назад он был омываемым ледником, спускающимся в океан. Сейчас ледник Муир почти не заметен, за это столетие он отступил вглубь материка на 50 км – а попросту говоря: он растаял.





8. Гора Килиманджаро: тогда и сейчас





Гора Килиманджаро – спящий стратовулкан в Танзании с тремя вулканическими конусами и самая высокая гора в Африке. В последнее время она стала предметом многих научных исследований из-за сокращающихся ледников. Ожидается, что к 2030 году они исчезнут. Ледяной покров, который когда-то был на вершине горы в 1912 году, к 2007 году уменьшился на 85 %. Похоже, что культовый образ Килиманджаро с её белым пиком вскоре останется только на картинке.





9. Ледник Атабаска: тогда и сейчас





Это очень популярный среди туристов канадский ледник и часть национального парка Джаспер. В некоторых местах толщина льда равняется высоте Эйфелевой башни. К сожалению, ледник отступает со скоростью 5 м в год, а за последние 125 лет он потерял более половины своего объема. Специалисты говорят, что он может полностью исчезнуть в течение жизни всего лишь одного поколения людей.





10. Венеция: сейчас и в прогнозируемом будущем





Во времена Средневековья и Ренессанса Венеция (Венецианская республика) была крупной морской и финансовой державой, а также центром искусств и торговли. Тем не менее, Венеция тоже подвержена последствиям изменения климата. Будучи построенным на воде, город реагирует на повышение её уровня и подвержен эрозии. Поскольку уровень океана продолжает подниматься, то город вскоре окажется в огромной опасности.





Текст: Flytothesky.ru