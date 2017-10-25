Какой сегодня праздник: 26 октября

Знаете ли вы, что 26 октября в России отмечается День без бумаги? В РФ этот праздник выпадает на четвертый четверг октября. Слоган Дня без бумаги — "Научимся использовать бумагу рационально!".

О том, чем еще примечательно 26 октября, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 26 октября

В 1861 году 26 октября немец Филипп Рейс продемонстрировал во Франкфурте изобретение, которое назвал телефоном.

В этот день в 1900 году в Нью-Йорке была открыта первая линия метрополитена.

Также 26 октября 1978 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что вирус оспы в природе полностью уничтожен.

26 октября 2002 года произошел штурм Театрального центра на Дубровке в Москве с целью освобождения заложников. В этот день погибли 128 зрителей мюзикла "Норд-Ост" .

Кто родился 26 октября

26 октября в православном календаре

В православной церкви 26 октября почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, также известную как Привратница или Вратарница. Эта икона считается чудотворной. Согласно преданию, она была написана евангелистом Лукой. Сегодня Иверская икона Пресвятой Богородицы хранится на священной горе Афон на территории Иверского монастыря в Греции.

Именины

26 октября именины у Никиты, Вениамина, Николая, Иннокентия, Трофима и Карпа.

26 октября в народном календаре

В этот день люди устраивали банный день, приносили целебные травы и пропаривали больных падучей — эпилепсией. Также все мылись в "целебной" бане, чтобы без недугов пережить зиму. Народ верил, что в бане живет травяной дух, который помогает от болезней.