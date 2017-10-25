7 источников женской энергии

В последнее время бытует странная идея, будто вся сила женщины сокрыта в ее покорности, умении безропотно прислуживать семье и услаждать аппетиты мужчины. Другая теория еще более противоречива, так как утверждает, будто миссия женщины – удовлетворять мужчину сексуально, за что он обязуется обеспечивать ее всеми необходимыми ресурсами для беззаботной жизни. Как не крути, это похоже на завуалированную проституцию или обычное паразитирование. Вопрос остается открытым: в чем истинная сила женщины, что является источником ее жизни?





Отыскать ответ на этот вопрос легко, если решить проблему с идентичностью, если разобраться в себе, переосмыслить уроки жизни, найти свою изюминку. Многие дамы испытывают в этом трудности, потому что продолжают видеть себя приложением к чему-то – карьере, мужу, детям, кухне, но не личностью со своими особенностями и харизмой. Пришла пора открыть себя настоящую!

7 источников женской силы: что служит для женщины ресурсом?

1. Энергия рода

Семья – это корень нашей личности, основа жизни, мощная поддержка. Если в роду были какие-то проблемы – все это скажется и на нашей судьбе тоже, приведет к искажению родовых программ, к перекодированию сценариев. Вот почему нужно вовремя сепарироваться от родителей, поддерживать контакты с братьями и сестрами, чтить память об умерших предках.

2. Архетипы женственности

С классическими женскими ролевыми моделями знакомы все – мать, жена, вдохновительница, хозяйка и любовница. Однако помимо стереотипных персонажей, женщина может менять маски, экспериментировать с образом, совершенствоваться, внося в привычную жизнь приятное разнообразие: быть исследовательницей, воином, наставницей, идеологом, странницей. Все маски ее многогранной личности важны, они помогают проявлять творчество, сохраняют к ней интерес, дарят приятное чувство свободы самовыражения. И, конечно, не стоит забывать о темных сторонах своей природы, в которых томятся запретные чувства, их энергию тоже нужно освобождать, сублимируя во что-то конструктивное.

3. Красота

Большинство женщин сегодня либо следят за собой по большой нужде, либо тратят на салоны красоты все свободное время и деньги. Что получается в итоге? Усредненная красота, которая делает ее похожей на тысячи других женщин, она теряет свою природную уникальность, перестает быть желанной. Следить за собой нужно правильно – следовать себе, а не модным трендам, отталкиваться от того, что делает тебя особенной, ни на кого не похожей. Вспомните законодательниц стиля, они не были красивы, но у них была изюминка!

4. Творчество

Женщина неотделима от творчества, процесс созидания помогает ей лучше понять себя, свои желания, чувства и границы, помогает обрести внутреннюю идентичность. В творчестве она заново раскрывает себя, отлепляется от мужа и детей, развивает свои способности, становясь еще более интересной. Иногда творчество может полностью заменить опыт материнства. А еще оно полезно, когда дети уходят строить свою жизнь, так как помогает не влезать в их решения, изменить привычный ракурс мысли и меньше страдать.

5. Ум

Острый и ясный ум – хороший источник силы для женщины, что бы ни говорили стереотипы. Да, ее мышление отличается от мужского, но в этом и вся прелесть! Мужчина по природе прямолинеен, его мысль точна, конкретна и максимально практична. Женщина – другая сторона медали, она способна думать проникновенно, эмоционально, творчески, ее ум гибкий и контекстуальный.

6. Чувства и эрос

Одна из сильных сторон женщины – мир ее эмоций, с помощью которых она проживает жизнь, учится понимать себя, чувствовать настроение окружающих. Увы, в современных реалиях «неправильные» эмоции принято держать под запретом – агрессия, обида, зависть, страх нынче не в чести. Подавление нежелательных чувств провоцирует притупление и хороших эмоций тоже, что негативно сказывается на качестве жизни и любви. Нужно учиться освобождать подавленные чувства, проживать их заново и отпускать. А еще не забывать о развитии чувственности и эротизма, без которых невозможно настроиться на истинную близость с партнером. Усилить женский магнетизм помогут танцы, гимнастика, пение и дыхательные практики.

7. Навыки и жизненный опыт

Последний ключик от женской силы спрятан в ресурсах, которые она накапливала в течение своей жизни – это ее профессиональный опыт, знания, умения, таланты, сила воли и характер. Женщина может черпать энергию из жизненных уроков, которые с успехом разрешила, из ошибок, которые переосмыслила, из личностной истории, что наделила ее мудростью. Все, что повлияло на ее развитие, что закалило волю, сделало ее личностью – все является источником той силы, которая позволит лучше понять себя, которая откроет способность к преображению.

Текст: Flytothesky.ru