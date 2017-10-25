Игры супругов, ведущие к разводу — 4 сценария

Что должно произойти в семье, чтобы надежные отношения, проверенные годами, с общими детьми, хорошей финансовой подушкой и крепким фундаментом прошлого рассыпались, как треснувшая мозаика? Почему двое людей, которые когда-то страстно любили друг друга, которые верили, что все сложится хорошо, вдруг подают на развод, ссылаясь на непримиримые разногласия, полное физическое отвращение или эмоциональное отторжение?





Самый главный вопрос: когда между ними успела вырасти пропасть, когда они впервые почувствовали себя одинокими, несчастными, непонятыми или обманутыми? И почему не признались в этом сразу? Почему партнеры утаили свое недовольство, не сделали ничего, чтобы сохранить отношения, уберечь семью от разрыва?

Игры супругов, ведущие к разводу

Как это ни прискорбно, каждый из супругов делает свой вклад в конфликт, который разрушает чувства. Сначала из семьи исчезает искренность, потом пропадает желание понимать и принимать, а затем начинается игра, которая еще больше укрепляет негативный сценарий будущего. Чтобы не дать друг другу окончательно разрушить брак, предлагаем расшифровать опасную игру между вами, вскрыть повторяющиеся стереотипы поведения и заменить их на новые, более конструктивные.

Какие игры разрушают семью? Перед вами 4 сценария

Сценарий 1. «Бесчувственный олень – сама дура»

В этой игре муж и жена безостановочно атакуют друг друга «любезностями», выискивая самые обидные слова, которыми можно задеть партнера. Цель – слить свое недовольство, высказать старые обиды, вылить ведро раздражения, заставить супруга почувствовать себя виноватым. Обвинения, как игра в пинг-понг, перескакивают с одного на другого, супруги соревнуются в красноречии, желая задеть побольнее. Выигрывает тот, кто оставляет за собой последнее слово, загоняя партнера в угол. Однако в реальности такая игра только усугубляет напряжение в паре, оставляет обоих в проигрыше. Чтобы выйти из тупика по-настоящему, обоим придется отказаться от эгоизма, принять на себя часть вины и пойти навстречу партнеру.

Сценарий 2. «Никакого секса / денег / ласки не дам»

Вместо взрослого решения конфликта в этой игре один из партнеров решает перевоспитать половину с помощью наложенных на него ограничений. Например, супруга отказывает мужу в близости, чтобы он почувствовал, как ей обидно! Пытку сексуальной холодностью можно заменить на что угодно – отказ в заботе, в спокойствии, в личном пространстве или в финансовой поддержке, когда человек больше всего уязвим. Так «пострадавшая сторона» пытается показать свою силу и значимость в отношениях, проучить и заставить партнера извиниться. Но эта игра не приносит плодов, ведь недостаток тепла можно компенсировать на стороне – в объятьях любовницы, в общении с друзьями или профессиональных успехах. Выйти из игры можно, вернув в отношения искренность, поговорив по душам, прояснив ситуацию, придя к компромиссу с обеих сторон.

Сценарий 3. «Мог бы и сам догадаться…»

В эту игру играют люди, которые уверены, что все вокруг им должны! Другими словами, если вы на их стороне, то обязаны предвидеть их чувства, удовлетворять желания и уважать последствия их решений. Неужели так трудно «догадаться», чего они хотят, чувствуют, думают, молчат или обижаются? Проблема такой семьи именно в том, что партнеры не считают нужным озвучивать свои ожидания, не хотят обсуждать решения и чувства. Они предпочитают глотать обиды, чем заранее обозначить границы. В такой семье растет пропасть между партнерами, оба испытывают эмоциональное отторжение и одиночество. Решение проблемы простое: говорить, обсуждать, озвучивать все, что не устраивает, партнер – не телепат!

Сценарий 4. «Не нравится — буду игнорировать»

Последняя игра, которая приводит к разводу, — привычка игнорировать сам факт проблемы. Например, партнер повел себя не лучшим образом, предал, нагадил в душу… что будет делать другой? Он «забетонирует» свою боль, проглотит обиду, как бы наказывая супругу молчанием. Он не будет кричать, обсуждать или искать выход из ситуации, но просто закроется в себе, чтобы показать свое превосходство, тем самым создавая еще большую пропасть. Выход один: ни при каких обстоятельствах нельзя делать вид, что ничего не произошло, нельзя отгораживаться от проблемы, нужно идти на контакт, выговариваться, отстаивать свои права и границы. Иначе семья развалится, и в проигрыше останется каждый.

Берегите вашу любовь, семья – это тоже работа!

Текст: Flytothesky.ru