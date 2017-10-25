Fake news: 59% американцев не доверяют своим СМИ

Более половины жителей США не доверяют американским телеканалам и другим медиа, к такому выводу пришла социологическая компания Ifop в рамках проведенного для проекта Sputnik.Мнения опроса.



© Sputnik/ Владимир Федоренко Симметричный ответ: в РФ ограничат деятельность американских СМИ

Этой осенью американские власти оказали беспрецедентное давление на телеканал RT: его заставляют регистрироваться в качестве иностранного агента и препятствуют нормальной работе. Телеканал не согласился на условия американских властей, а в случае применения к нему санкций на зеркальные действия готовы пойти и в России.

На фоне ситуации вокруг RT выяснилось, что простые граждане США не особо доверяют и своим, "мейнстримным" СМИ.

59% не верят своим медиа

За последние два года американцев, которые не верят в объективность собственных СМИ, стало больше на шесть процентов. Теперь более половины граждан страны, 59%, не считают медиа до конца честными.

"В целом беспристрастными" американские СМИ считают гораздо меньшее количество людей — порядка четверти от общего числа опрошенных.



© Sputnik/ Опрос Sputnik.Мнения о доверии американцев СМИ США

Около трех четвертей жителей США с доходом чуть выше среднего считают американские СМИ необъективными. Больше доверяют американским СМИ люди с высоким доходом. Также разнятся эти данные среди республиканцем и демократов, а также среди американцев с отличным уровнем образования.

Лукашенко давно говорил

Критиковал объективность западных, в том числе и американских СМИ неоднократно и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Недавно в Washington Post была редакционная статья, которая меня поразила – откровенная ложь. В статье говорится, что администрация Обамы должна убедить Евросоюз ввести санкции. Цель при этом заключается в наказании режима за жестокое подавление оппозиции. <…> Здесь все не так", — заявил он в 2011 году в интервью газете Washington Post.

В том же интервью Лукашенко предупредил американцев о том, что им "аукнется" радикализация арабского мира. Через несколько лет по миру прокатилась война террора так называемого "Исламского государства", запрещенного во многих странах мира и РФ.

Высказывался на эту тему президент Беларуси не раз. Так, в 2013-м он также "прошелся" по свободе слова и объективности в западных СМИ.

"И даже в странах, которые гордятся многовековыми традициями свободы слова, периодически вспыхивают скандалы, обнажающие изнанку многих современных массмедиа", — говорил тогда белорусский лидер.