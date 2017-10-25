Тест: Каким вы видите своего идеального партнера

В этот раз давайте проверим то, каким бы вы хотели видеть своего идеального партнера.
Итак, ситуация:
Как-то в субботу вечером вы отдыхаете у себя дома на диване. Вдруг ход ваших размеренных и спокойных мыслей прерывает звонок в дверь. На пороге стоят необычные гости: пара животных, которые принесли вам два послания, рассказывающие о вашей жизни в будущем! Когда вы вскрываете оба конверта, вы видите, что в них очень разные прогнозы о том, что вас ждет. Одно из животных принесло послание, предвещающее жизнь, полную счастья и успеха; а другое животное принесло послание, пророчащее беды и невзгоды.
Какое из перечисленных ниже животных принесло радостную весть, а какое – плохую? Выберите одно животное для каждого послания.
Тигр
Собака
Овца
Попугай
Черепаха
Ответы:
Для большинства людей на будущее немалое влияние оказывает их выбор друзей или партнера. Животные-посланники в этом сценарии фактически соответствуют вашим собственным представлениям о тех людях, которые могут принести вам радость и горе. Животные имеют интересное психологическое значение с рядом положительных и отрицательных атрибутов и ассоциаций. В этом сценарии животное, выбранное вами в качестве посланника с хорошим прогнозом, представляет собой тип человека, которого вы воспринимаете как идеального партнера, в то время как животное с плохим прогнозом – это тот тип, которого вы остерегаетесь.
Тигр
Радостная весть: вы видите свое счастье с амбициозным и сильным партнером, способным эффективно руководить и брать на себя ответственность.
Мрачная весть: вы боитесь перспективы партнера-тирана, который будет доминировать и контролировать.
Собака
Радостная весть: Бесспорная лояльность и абсолютная преданность – это то, что вы больше всего ищете в своем партнере.
Мрачная весть: Вы совершенно несовместимы с человеком, который пытается угодить всем и очень переживает о том, что подумают другие.
Овца
Радостная весть: Вы видите ключ к своему личному счастью во внимательном, мягком и заботливом партнере.
Мрачная весть: Вы боитесь застрять в домашней рутине, где каждый день вам придется проводить время на одном и том же пастбище с почти объеденной травой.
Попугай
Радостная весть: Лучше всего вам подойдет разговорчивый, веселый партнер, который знает, как заставить вас искренне смеяться.
Мрачная весть: Вы терпеть не можете излишне болтливых людей и лентяев; они много говорят, но ничего не желают делать.
Черепаха
Радостная весть: Ваш желаемый партнер является серьезным, надежным и уверенным человеком, который всегда будет вашей поддержкой и опорой.
Мрачная весть: Перспектива проведения жизни с удручающе медленным, неповоротливым партнером-тугодумом – ваш наихудший кошмар.
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