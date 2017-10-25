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В чем особенность характера людей, рожденных в декабре

26.10.2017 11:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Планета Юпитер и знак Стрельца управляют декабрем. Если вы родились именно в этом месяце, то вы являетесь прирожденным философом, учителем, а также самым настоящим искателем и ценителем истины. Вы хорошо разбираетесь в технике, праве, религии, коммуникациях и языках. У вас есть дар к целительству, вы умеете чувствовать животных, и вам интересен мир спорта. В декабрьских людях присутствует сильное желание путешествовать по неизведанным землям и получать как можно больше новых знаний.

В чем особенность характера людей, рожденных в декабре

Вы родились с даром к преподаванию и просвещению, и вы также можете быть неплохим офисным работником с отличными организаторскими способностями. У вас острый ум, и вы обожаете обсуждать философские вопросы. Однако для успеха в жизни вам нужно более четко сосредоточиться на выбранных вами целях.

Юпитер – это повелитель удачи, и он может дать вам много шансов в жизни. При вашей дисциплине и настойчивости вы способны добиться очень многого. В молодости вы, возможно, слишком озабочены финансовыми вопросами, и вам стоит научиться не только брать, но и отдавать.

Люди декабря мудры и проницательны, в них есть что-то от их прошлых жизней, где они могли быть инками, шумерами или атлантами – во всяком случае, им очень близка и понятна позиция духовной силы.

Слово предостережения: люди, рожденные под покровительством властной энергии Юпитера, должны понимать, что их урок состоит в том, чтобы искать истину, а не ограничиваться искусственными зданиями, божествами или архаическими доктринами.

Текст: Flytothesky.ruВ чем особенность характера людей, рожденных в декабре

 
 
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Планета Юпитер и знак Стрельца управляют декабрем. Если вы родились именно в этом месяце, то вы являетесь прирожденным философом, учителем, а также самым настоящим...

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