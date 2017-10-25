По каким признакам можно определить свой психологический возраст?

Психологическая зрелость – это состоявшееся полноценное развитие личности, состояние, при котором человек повзрослел морально. К сожалению, многие индивиды не достигают психологической взрослости даже к 40-50 годам. Нередко, люди встречают биологическую старость, будучи в душе «психологическими детьми». Говоря о моральной зрелости человека, психологи рассматривают разные наборы личностных качеств. Но, чтобы лучше понять этот феномен, следует составить основной каркас модели зрелой личности. Вот из каких качеств (признаков) он состоит.





1. Способность к анализу. Зрелый человек никогда не будет рассматривать ситуацию однобоко, делать поспешных выводов и вешать ярлыки на людей, не разобравшись в их мотивах. Он способен видеть в окружающих как их достоинства, так и недостатки, и не делить мир на белое и черное, на героев и злодеев.

2. Личностная автономность. Зрелые люди – самостоятельные личности. Они не боятся принимать рискованных решений и брать ответственность за свою жизнь. Их действия основаны на собственных убеждениях и конструктивном анализе, а не на мнении других.

3. Толерантность и самоуважение. Психологически взрослый человек не позволяет вторгаться в свое личное пространство, и не нарушает границы чужой автономии. Он терпимо относится к взглядам других людей, признает право на существование всех культур и мировоззрений.

4. Стрессоустойчивость. О полной психологической зрелости можно говорить лишь тогда, когда человек научился спокойно воспринимать трудности и проблемы, и адекватно оценивать ситуацию. Преувеличение и драматизация – признаки несозревшей личности.

5. Определение четких жизненных целей. Взрослый индивидуум знает, чего хочет от жизни, и как этого достичь. Каждый день он медленно, но системно движется к намеченной вершине. Он не боится начинать заново в случае неудачи.

6. Правильный подход к критике. Зрелый человек позволяет себе только конструктивные и грамотные замечания, способные принести пользу общему делу или же конкретному индивидууму. Он спокойно воспринимает критику в свой адрес, отличая справедливые замечания от критиканства.

7. Экономия душевной энергии. Повзрослев, люди понимают, что не имеет смысла распиливаться на пустые споры и конфликты. Они умеют направить свою энергию в полезное русло, чтобы быстрее достичь поставленной цели.

8. Признание собственных недостатков и работа над ошибками. Только глупец может считать себя идеальным и совершенным. Психологическое здоровье заключается в том, чтобы видеть и осознавать свои недостатки, а также активно работать над их устранением. Зрелый человек не боится действовать и ошибаться, однако он готов признать свои недочеты. Он не ищет виновных в своих неудачах, а, в первую очередь, пытается разобраться в себе.

9. Способность любить и прощать. Зрелые люди ощущают радость от того, что они больше отдают, чем берут. Они могут любить и помогать бескорыстно, но также они умеют любить себя. Если человек копит обиды и сожаления, считает, что ему все что-то должны, и не может простить людям им ошибки – значит, до психологической взрослости ему еще далеко.

10. Способность жить в реальности. Не нужно постоянно возвращаться к воспоминаниям, снова идти путем, который давно пройден. Лишь отпустив прошлое, можно наслаждаться сегодняшним днем. Зрелая личность может мечтать о будущем, но эти грезы не должны заменять ей настоящих радостей. Жить нужно здесь и сейчас.

11. Принятие нового, быстрая адаптация. Зрелый человек без особого труда приспосабливается к изменениям, быстро привыкает к новому коллективу и обстановке. Он идет в ногу со временем, хотя и помнит о собственных идеях и убеждениях.

12. Контроль эмоций и поступков. Прежде, чем что-то сделать, нужно тщательно взвесить все за и против, оценить риски и возможную пользу. Зрелый человек способный держать язык за зубами, когда лучше промолчать. Он не станет доказывать с пеной у рта очевидные вещи, и не будет спорить там, где это бесполезно.

13. Понимание и сочувствие. Эгоизм или нарциссизм – одни из самых ярких признаков душевной незрелости. Психологически взрослая личность чувствует души других людей, охотно их поддерживает и сострадает чужой беде. Однако не стоит принимать слишком близко к сердцу все невзгоды друзей и близких. Лишь трезвый ум поможет решить их проблемы и уберечь собственное моральное здоровье.

14. Умение работать и отдыхать. Для душевного и физического здоровья очень важен правильный режим труда и отдыха. Человек должен уметь «включаться» и концентрироваться, когда нужно эффективно работать, и «отключаться», чтобы восполнить энергию и отдохнуть.

15. Умение налаживать отношения. Зрелые личности не ищут врагов вокруг себя, а пытаются поддерживать теплые и дружеские отношения с окружающими. Обходя острые углы и избегая конфликтов, они создают впечатление благоразумных и приятных людей.

Перечитав все эти пункты, человек может определить уровень своей личностной зрелости. Если у него нет ни одного из перечисленных качеств, это свидетельствует о том, что его психика все еще пребывает в состоянии младенчества. Такая психологическая модель не способствует росту и самопознанию, а также не позволяет выстроить нормальные отношения с людьми. Поэтому, нужно как можно раньше стать на путь психологической зрелости, ведь он сам по себе довольно долгий и непростой.

Текст: Flytothesky.ru