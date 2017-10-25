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"Сладкая эпидемия": типы и симптомы сахарного диабета

26.10.2017 14:34 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Статистика неутешительна: с 1980 года количество больных сахарным диабетом увеличилось практически в четыре раза. А к 2030 году, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, это заболевание будет занимать 7 место среди причин смерти. О том, что такое диабет, какие типы заболевания бывают, каковы причины и симптомы – в справке Sputnik.

Что это такое

Это заболевание является хроническим. Оно возникает, когда поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточно инсулина либо в случае, если организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин, гормон, который регулирует уровень содержания сахара в крови. В результате одна из вышеуказанных причин и приводит к гипергликемии, которая, в свою очередь, к повреждению некоторых систем организма, особенно нанося ущерб нервам человека и кровеносным сосудам.

Типы диабета

Сахарный диабет 1-го типа или инсулинозависимый

Этот тип связан с дефицитом выработки инсулина. При инсулинозависимом типе больше 90% клеток поджелудочной железы, которые выделяют инсулин, разрушаются. Только 10% людей, страдающих сахарным диабетом, болеют именно диабетом первого типа. И это, как правило, люди в возрасте до 30 лет. 

Причинами могут стать аутоиммунные или вирусные заболевания.

Больные диабетом 1-го типа зависимы от инсулина, нормальное и правильное усвоение глюкозы без инсулина невозможно. Потому люди с этим заболеванием вынуждены получать гормон извне.

Сахарный диабет 2-го типа или инсулиннезависимый

В свою очередь он делится еще на два подвида: диабет у людей с ожирением и диабет у людей с нормальной массой тела.

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В отличие от диабета 1-го типа, поджелудочная железа больного инсулиннезависимым диабетом иногда секретирует даже больше инсулина, чем требуется.  Однако из-за определенных факторов клетки организма больного становятся менее чувствительными к инсулину. Потому даже в случае большого количества необходимого гормона в крови, глюкоза в саму клетку в нужном количестве не проникает.

Как и в первом случае, сахарным диабетом 2-го типа также заболевают до 30 лет. Кроме того, причиной развития диабета этого типа могут стать наследственность, ожирение или неправильное применение некоторых лекарств.

Симптомы диабета

К сожалению, не менее 25% людей не догадываются о своем заболевании, несмотря на то, что в их жизни присутствуют симптомы диабета.

Что нельзя есть при сахарном диабете?

Одним из важнейших пунктов при сахарном диабете является соблюдение режима питания. Существует ряд продуктов, которые нельзя употреблять в пищу больным диабетом.

При соблюдении режима питания и правильном лечении диабет и первого, и второго типов имеет положительный прогноз. То есть его привычный образ жизни не будет нарушаться. Важно знать, что если вы обнаружили у себя один или несколько характерных симптомов,  не занимайтесь самолечением и ни в коем случае не откладывайте визит к врачу.

 
 
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По данным ВОЗ, сегодня в мире 422 миллиона человек страдают от диабета.

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