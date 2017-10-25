12 выживших на «Титанике», чьи истории показывают истинный масштаб трагедии

Из более 2 тысяч пассажиров и экипажа на борту «Титаника» около 1500 человек погибли в холодных водах Северной Атлантики. Спаслись только 700 человек. И это 12 самых заметных историй о выживших.





1. Братья Навратил





Заподозрив жену в измене, Мишель Навратил забрал двоих сыновей (Мишеля-младшего и Эдмона) и отплыл в Америку. Покупая билет второго класса на «Титаник», он сел на корабль под именем Луи Хоффман. В ту трагическую ночь Мишель смог посадить мальчиков в спасательную шлюпку, а сам погиб. После катастрофы братья Навратил остались в Нью-Йорке, пока их мать не опознала сыновей на газетных фотографиях месяц спустя.

2. «Непотопляемая» Молли Браун





Маргарет Браун заслужила это прозвище, фактически захватив одну из спасательных шлюпок корабля и угрожая выбросить за борт рулевого, если он не вернется, чтобы искать спасшихся. Так Молли стала известной, и она даже дожила до того момента, когда в её честь поставили бродвейский мюзикл и сняли фильм.

3. Элиза «Милвина» Дин





Элиза Глэдис Дин стала самым молодым пассажиром на «Титанике», ей тогда было только два месяца. Она пережила всех выживших на «Титанике», дожив до 97 лет и скончалась в 2009. Элиза, её брат и мать спаслись, а после вернулись в Великобританию на борту судна «Адриатика». После смерти Элизы её прах развеяли над доками Саутгемптона – там откуда отплыл «Титаник».

4. «Мисс непотопляемая» Вайолет Джессоп





У «Титаника» было два судна-близнеца, один из которых также затонул, а второй, хоть и побывал в двух авариях, все же сумел остаться на плаву. Вайолет Джессоп «повезло» находиться на всех трех судах во время катастроф, но она выжила во всех из них. Джессоп вышла на пенсию в 1950 году, получив прозвище «Мисс непотопляемая», и дожила до 83 лет.

5. Фредерик Флит





Фредерик Флит был одним из первых двух человек, который заметил айсберг, а затем закричал «Айсберг! Прямо перед нами!» После столкновения Флит укомплектовал одну из спасательных шлюпок и спас часть людей. Позднее он всегда настаивал на том, что мог бы предотвратить столкновение, если бы у него был в тот момент бинокль. В старости он страдал от депрессии и в конечном итоге покончил жизнь самоубийством.

6. Масабуми Хосоно

Единственный японец на борту «Титаника» Масабуми Хосоно впоследствии получил массу критики от своих соотечественников за то, что он спасся на шлюпке, а не погиб. В результате Хосоно потерял работу, в прессе о нем отзывались презрительно, и он остался источником позора для своей семьи даже после его смерти в 1997 году.

7. Чарльз Лайтоллер





Помощник капитана Лайтоллер внимательно следил за соблюдением правила посадки в шлюпки, пропуская только женщин и детей. Когда спасательных шлюпок не осталось, Лайтоллер смог выжить, уцепившись за перевернутую складную шлюпку и проведя так всю ночь.

8. Гарольд Брайд





Один из радистов Гарольд Брайд отправил сигнал SOS, что позволило судну «Карпатия» прийти на помощь выжившим. Когда «Титаник» пошел ко дну, Брайд оказался под перевернутой складной шлюпкой, но сумел ухватиться за неё и позднее был поднят на борт «Карпатии».

9. Лоренс Бизли





Преподаватель колледжа Лоренс Бизли был пассажиром с билетом второго класса. Во время столкновения Бизли находился в своей каюте, но смог выбраться наружу и сесть в спасательную шлюпку № 13. Всего через 2,5 месяца после катастрофы он опубликовал книгу воспоминаний, которую спустя 40 лет экранизировали.

10. Люсиль Картер

Несмотря на свое аристократическое воспитание, Люсиль Картер не боялась работы и сама села за весла одной из спасательных шлюпок. «Когда я села в шлюпку со своими детьми, в ней не было моряков, – вспоминала она позднее. – Мне не оставалось ничего другого, как грести самой».

11. Ноэль Лесли





Графиня и меценат Ноэль Лесли взяла на себя ответственность за одну из спасательных шлюпок «Титаника», а точнее она сама встала за штурвал шлюпки № 8 и умело увела её от тонувшего судна. Вернувшись на берег, графиня всячески избегала публичности, но она все равно стала одной из великих героинь той катастрофы.

12. Арчибальд Грейси IV

Неукоснительно соблюдая правило «женщины и дети», Арчибальд Грейси IV оставался на судне, пока не были заполнены все спасательные шлюпки, а затем отплыл от «Титаника» на разборной шлюпке, которая впоследствии перевернулась, и Грейси провел в ледяной воде всю ночь. Через полтора года он стал первым взрослым, выжившим на «Титанике», который умер после спасения по причине последствий гипотермии и травм.

Текст: Flytothesky.ru