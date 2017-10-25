Эти признаки помогут вычислить сильную личность

В нас от рождения заложена биологическая программа, чтобы выжить вопреки всему, и это требует большой силы. В природе людям приходилось бороться с суровым климатом, нехваткой продовольствия, хищниками и другими опасными ситуациями, но в современном обществе нам приходится сталкиваться с иными проблемами: отношения, карьера, обязанности, финансы, диеты, спортзал и т.д. И это тоже требует силы и упорства. Если вы человек сильный, вы, вероятно, будете проявлять следующие поведенческие модели, даже не подозревая об этом.





1. Сильные люди знают, когда сказать «нет»

Сильные люди не позволяют окружающим диктовать им свою волю – они попросту не боятся говорить «нет» в случае необходимости. Сильные люди знают ценность своего времени, а потому умеют отказывать и не взваливать на себя лишнюю и явно не свою ношу.

2. Сильные люди не прячутся от неудач

Они их принимают, потому что знают, что невозможно расти и развиваться, не допуская ошибок. Сильные люди в курсе о рисках, и даже если они терпят неудачу, то просто извлекают из неё уроки. Если бы вы не делали попыток, вы бы не знали, каких промахов избегать в следующий раз. Это позволяет сильным людям проживать более полноценную жизнь, а не жизнь осторожного и очень боязливого человека.

3. Они легко распознают фальшивых людей

Сильные люди легко «считывают» намерения других и более остро чувствуют неискренность и фальшь. Буквально в течение нескольких минут после разговора с кем-то сильный человек может сказать, каковы мотивы его собеседника, и насколько он открыт и честен.

4. Они любят помогать другим

Сильные люди не ставят подножку другим – они им, напротив, помогают и поддерживают, и им это искренне нравится. Сильные люди прошли через много трудностей в жизни, чтобы стать самими собой, и теперь они хотят, чтобы и другие достигли высот. Они всегда моментально приходят на помощь и подставляют плечо.

5. Сильные люди несут всю тяжесть мира на своих плечах

Сильные люди нередко считают, что им нужно «лечить» общество и думать о решениях наиболее острых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Возможно, они видят потенциал социума и знают, что он работает не в полную силу. Какими бы ни были причины, сильные люди часто чувствуют себя спасителями современного мира и человечества.

6. Они постоянно хотят улучшать свою жизнь

Сильные люди никогда не бывают полностью собой удовлетворены; они всегда хотят делать больше и лучше; добиваться большего и лучшего. Они находятся в постоянном поиске способов, как улучшить свою жизнь, и не боятся ставить цели и упрямо идти к ним. Вы не встретите сильных людей без поставленных целей: эти люди подняли планку и всегда стараются до неё дотянуться.

7. Сильные люди не зацикливаются на прошлом

Сильные люди рассматривают прошлое как ценный урок, который может привести их к светлому будущему. Они не сожалеют о том, что они сделали или сказали, потому что знают, что любой опыт – это шаг к прогрессу. Они с оптимизмом смотрят в завтрашний день и используют прошлое в качестве уже сделанного шага к их целям и мечтам.

8. Они много думают и анализируют

Сильные люди всегда хотят быть на шаг впереди во время игры, и они не обращают внимания на других игроков. Скорее, они конкурируют сами с собой и своим разумом, хотя есть опасность слишком углубиться в свои мысли и там застрять. Они долго размышляют над решениями, потому что хотят убедиться в их правильности и эффективности.

Текст: Flytothesky.ru