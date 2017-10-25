16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

Быть родителями – это невероятный опыт. Однако любые родители могут сказать вам, что воспитание отпрысков далеко не всегда наполнено только счастьем и радостью. Французская художница Натали Жомар создала иллюстрации, которые поймут только мамы. Не воспринимайте своих родителей как должное. На самом деле, они суперлюди.

1. Побыть наедине? Что это?





2. Спокойный сон в просторной кровати – это уже из области далекого прошлого.





3. Один крошечный ребятенок способен создать самый огромный беспорядок.





4. Несмотря на наличие массы игрушек, играть лучше всего маминой косметикой и туалетными принадлежностями.





5. Защита от солнца имеет первостепенное значение.





6. Каким-то волшебным образом мамы могут управляться с миллионом дел в течение дня.





7. Убедить ребенка есть овощи – это непрекращающееся сражение.





8. Дети всегда находят новые способы «спрятать» ваши ценные вещи.





9. Объяснять ребенку смерть домашнего животного очень затруднительно.





10. Кормление грудью может быть мучительным процессом.





11. Выспаться на выходные? Это уже фантастика!





12. Дергание за волосы и выступающие части лица – это ежедневное развлечение.





13. Теперь в резюме можно добавить пункт «профессиональный жонглер».





14. Время еды похоже на самую настоящую войну.





15. Приучение к горшку – весьма «грязное дело».





16. Даже когда ребенок устал и уснул, мамы все еще успевают работать и учиться.





Текст: Flytothesky.ru