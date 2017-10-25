ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

26.10.2017 20:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Быть родителями – это невероятный опыт. Однако любые родители могут сказать вам, что воспитание отпрысков далеко не всегда наполнено только счастьем и радостью. Французская художница Натали Жомар создала иллюстрации, которые поймут только мамы. Не воспринимайте своих родителей как должное. На самом деле, они суперлюди.

1. Побыть наедине? Что это?

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

2. Спокойный сон в просторной кровати – это уже из области далекого прошлого.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

3. Один крошечный ребятенок способен создать самый огромный беспорядок.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

4. Несмотря на наличие массы игрушек, играть лучше всего маминой косметикой и туалетными принадлежностями.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

5. Защита от солнца имеет первостепенное значение.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

6. Каким-то волшебным образом мамы могут управляться с миллионом дел в течение дня.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

7. Убедить ребенка есть овощи – это непрекращающееся сражение.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

8. Дети всегда находят новые способы «спрятать» ваши ценные вещи.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

9. Объяснять ребенку смерть домашнего животного очень затруднительно.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

10. Кормление грудью может быть мучительным процессом.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

11. Выспаться на выходные? Это уже фантастика!

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

12. Дергание за волосы и выступающие части лица – это ежедневное развлечение.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

13. Теперь в резюме можно добавить пункт «профессиональный жонглер».

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

14. Время еды похоже на самую настоящую войну.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

15. Приучение к горшку – весьма «грязное дело».

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

16. Даже когда ребенок устал и уснул, мамы все еще успевают работать и учиться.

16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

Текст: Flytothesky.ru16 честных иллюстраций про жизнь с детьми, которые поймет любая мама

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть родителями – это невероятный опыт. Однако любые родители могут сказать вам, что воспитание отпрысков далеко не всегда наполнено только счастьем и радостью....

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эти признаки помогут вычислить сильную личность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика