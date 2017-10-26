Как узнать, лжёт ли вам женщина и почему она это делает…

Вы наверняка много раз слышали, насколько для здоровых отношений важны доверие, компромисс и общение. Тем не менее, полностью избежать лжи невозможно, поскольку люди все же могут по разным причинам обманывать своих партнеров, хотя 83 % взрослых заявляют, что они прекрасно понимают, когда им врут. Кроме того, исследования показывают, что женщины лгут в два раза меньше, но гораздо искуснее, нежели мужчины. Как по-настоящему узнать, когда она лжет и каковы её мотивы?





● Губы. Чтобы узнать, лжет ли женщина, посмотрите на ее губы во время разговора. Если она их кусает или облизывает, то это признак внутреннего беспокойства. А для вас это признак того, что что-то не так.





● Голос. Чтобы узнать, лжет ли она, обратите внимание на тон голоса. Если она расстроена или под влиянием эмоций, ее голос изменится с высокой тональности на низкую. Когда она кривит душой, то сначала говорит много и зачастую не по существу, а затем внезапно замолкает, как будто обдумывает стратегию.





● Способ самовыражения. Итак, если женщина лжет, ее манера говорить меняется. В такой ситуации она будет избегать ответа, менять тему разговора или пытаться напомнить о чем-то, чтобы выиграть время или отвлечь вас. Если вы хотите узнать, говорит ли женщина правду, начните выяснять у нее неважные и мелкие детали. Когда она много раздумывает, заикается или меняет версии, это уже сигнал о неискренности.





● Глаза. Ничто не выдаст ложь лучше, чем её глаза! Наблюдайте за зрачками, потому что, когда женщина говорит неправду, они расширяются. Кроме того, в момент лжи женщина не моргает, а сразу после этого она начинает моргать в 8 раз быстрее, чем обычно.





● Руки. А еще обратите внимание на руки. По мнению психологов, неопытные лжецы их скрещивают, держат за спиной или сжимают пальцы.





Если вы поймали свою партнершу на лжи, подумайте, почему она это сделала. Попытайтесь выяснить, каковы ее намерения, и виновата ли она в этом. Время от времени мы все лжем, но бывают ситуации, когда женщина осознанно лжет своему партнеру, делая это из лучших побуждений! Проверьте приведенные ниже ситуации.

1. Когда вы встретились со своим бывшим





Вы в счастливых отношениях, но внезапно встретили своего бывшего бойфренда: случайно, на корпоративном собрании или на вечеринке. Это не так уж и важно, какова была причина или обстоятельство, если вы знаете, что это ничего не значит, и у вас больше нет к нему чувств. А вот вашему нынешнему партнеру знать об этом не нужно, дабы он не начал нервничать. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были спокойными и стабильными, пропустите эту информацию.

2. Когда он купил неудачный подарок





Даже если он купил подарок, который вам не нравится или бесполезен, не говорите ему об этом. Вы понимаете, что он старался и думал о вас. Он хотел сделать вас счастливой, проявить свое внимание и заботу. По правде говоря, вы не только заденете его чувства, но и заставите его задуматься о том, чтобы вообще больше не делать подарки. В будущем просто аккуратно информируйте его о том, что вам нравится или что вам нужно.

3. Когда ночью он был не на высоте





Если у вас счастливые отношения, не говорите ему о том, что в какой-то момент он был не на высоте. В конце концов, не каждая интимная ситуация должна быть идеальной, и для мужчины нет ничего хуже, чем знать, что он вам не понравился. Если это была разовая ситуация, обсуждать ее не стоит.

4. Когда вам нравится его друг





Если вам действительно нравится его друг, но у вас нет никаких личных чувств к нему, не говорите об этом своему партнеру, чтобы не вызвать приступ ревности, способный разрушить как ваши отношения, так и их дружбу. Также подумайте о том, действительно ли вы любите своего партнера, если вы непроизвольно обращаете внимание на кого-то другого.

5. Когда ваша семья плохо отзывается о нем





Если ваши родичи дурно отзываются о вашем избраннике, пресеките это. Расскажите им, почему вы его выбрали и что вы цените в нем. И не говорите ничего своему партнеру. Такая информация может подпортить отношения, а ваш партнер утратит уверенность и потеряет мотивацию для налаживания отношений с вашей семьей.

Текст: Flytothesky.ru