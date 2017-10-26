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Какой сегодня праздник: 27 октября
27.10.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 27 октября отмечается День плюшевого мишки? Игрушечный медведь является одной из самых популярных мягких игрушек XX и начала XXI века. О том, чем еще примечательно 27 октября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 27 октября
27 октября 1873 года американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку.
27 октября 1982 года КНР объявила, что численность населения страны превысила один миллиард человек.
В 1904 году 27 октября открыли метро в Нью-Йорке.
Также в этот день отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия, Соломенный день и День осенних миражей.
Кто родился 27 октября
27 октября в православном календаре
День мучеников Назария, Протасия, Гервасия, Келсия, преподобных Параскевы и Ненилы.
Именины 27 октября
В этот день именины у Петра, Николая, Михаила, Назара, Прасковьи, Кузьмы, Игнатия и Максимилиана.
27 октября в народном календаре
В этот день женщины-крестьянки начинали мять и трепать лен. Устраивались "льняные смотрины", девушки стремились показать свое искусство будущим мужьям.
В этот день варили кашу из пшена нового урожая и заправляли льняным маслом. Во время этой обрядовой трапезы люди благодарили Бога за свежее пшено и масло.
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Этот день является 300-м в григорианском календаре, до Нового года остается 65 дней.
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