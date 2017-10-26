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Какой сегодня праздник: 27 октября

27.10.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 27 октября отмечается День плюшевого мишки? Игрушечный медведь является одной из самых популярных мягких игрушек XX и начала XXI века. О том, чем еще примечательно 27 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 27 октября

27 октября 1873 года американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку.

27 октября 1982 года КНР объявила, что численность населения страны превысила один миллиард человек.

В 1904 году 27 октября открыли метро в Нью-Йорке.

Также в этот день отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия, Соломенный день и День осенних миражей.

Кто родился 27 октября

27 октября в православном календаре

День мучеников Назария, Протасия, Гервасия, Келсия, преподобных Параскевы и Ненилы.

Именины 27 октября

В этот день именины у Петра, Николая, Михаила, Назара, Прасковьи, Кузьмы, Игнатия и Максимилиана.

27 октября в народном календаре

В этот день женщины-крестьянки начинали мять и трепать лен. Устраивались "льняные смотрины", девушки стремились показать свое искусство будущим мужьям.

В этот день варили кашу из пшена нового урожая и заправляли льняным маслом. Во время этой обрядовой трапезы люди благодарили Бога за свежее пшено и масло.

 
 
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Этот день является 300-м в григорианском календаре, до Нового года остается 65 дней.

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