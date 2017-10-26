5 секретов людей, которые дожили до 100 лет

Хотя люди, достигшие 100-летнего возраста, составляют очень небольшую часть пожилого населения в мире, их численность постоянно растет. В 1990 году на каждые 10 тысяч взрослых в возрасте от 65 лет по всему миру приходилось 2,9 столетних людей. Эта доля увеличилась в два раза к 2015 году, а по прогнозам к 2050 году возрастет еще на 24 %.





Японцы и итальянцы, в чем ваш секрет? Неужели в суши и макаронах? А если серьезно, то именно в этих двух странах больше всего столетних людей. Япония занимает первое место на уровне 4,8 на 10 тысяч человек, за ней следует Италия – 4,1 на 10 тысяч человек. Далее США (2,2), Китай (0,3) и Индия (0.2).

● Генетика и образ жизни

Возможно, когда-нибудь наступит время, когда мы сможем модифицировать собственные гены по желанию. Но пока нам приходится жить с тем, что досталось в «наследство», а как известно, гены играют немаловажную роль в том, как долго вы будете жить. У людей, достигших ста лет, предки тоже, скорее всего, были долгожителями. Однако все чаще факторы образа жизни (в сочетании с научным и медицинским прогрессом) тоже влияют на продолжительность жизни.

Что это за пять факторов образа жизни, присущие 100-летним людям?

1. Позитивное отношение

Мы знаем, что стресс является основным триггером для многих серьезных заболеваний. Лучший лекарь от стресса – это позитивное состояние ума, которое, пожалуй, является самым важным фактором для здоровья и долгожительства. Почти все люди, добравшиеся до 100-летнего рубежа, считают, что позитивное, но реалистичное отношение имеет решающее значение на протяжении всей жизни, и они описывают себя как оптимистичных людей.

2. Чувство юмора

Эмилиано Меркадо Дель Торо, которому исполнилось 115 лет, никогда не сдерживал свое чувства юмора – даже на войне под пулями. Долгожитель посещал танцевальный клуб до 82 лет, и он утверждает, что выжить и столь долго прожить ему помогал только юмор.

3. Умеренность

Джон и Шарлотта Хендерсон, 104 и 102 года, женаты 77 лет. Когда супругов спросили об их «секретах», они ответили: «Жить умеренно. Мы никогда и ни в чем не усердствовали и не злоупотребляли. Хорошо питайтесь. Хорошо высыпайтесь. Не пейте много. Не переедайте. И регулярно занимайтесь физическими упражнениями». Шарлотта еще добавила от себя: «Когда Джон вышел на пенсию, мы много путешествовали. Мы просто постоянно чем-то заняты, и я уверена, что это помогает».

4. Поддержка активности мозга

Независимо от вида деятельности (чтение новостей, кроссворды или игры), многие пожилые люди стараются поддерживать мозги в активном состоянии. Действенность этого метода подтверждают многие специалисты по проблемам старения и нейродегенеративным заболеваниям.

5. Оставайтесь «чистыми»

101-летний Гарри Адлер дает свой простой совет: «Просто держитесь подальше от неприятностей». 100-летние люди говорят о том, как важно жить по совести и избегать дурных привычек. Почти 75 % опрошенных долгожителей никогда не курили; большинство других бросили курить в возрасте от 40 до 70 лет. И хотя некоторые из них никогда не пили, многие долгожители признались, что периодически они «грешили» коктейлем или бокалом вина.

● Что говорят японцы?

Японцы подчеркивают важность здорового питания как решающего фактора для долгой и качественной жизни. Что входит в их секрет долголетия?

— Ешьте много риса, овощей и рыбы.

— Пейте много натурального чая («матча»).

— Потребляйте только свежие продукты.

— Ешьте небольшими порциями.

— Будьте активнее и больше двигайтесь.

— Проводите много времени в природе.

Текст: Flytothesky.ru