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Хэллоуин – 2017: история и традиции праздника

27.10.2017 16:46 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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В Америке и Европе Хэллоуин является самым популярным праздником осени. В это время дворы и улицы украшены смешными и "страшными" тыквами, а жители городов вечерами заняты подготовкой костюмов. В Беларуси и остальных странах СНГ этот праздник не входит в число популярных, тем не менее столичные заведения предлагают тематические вечеринки. Об истории праздника и отношения церкви – в справке Sputnik.

В Британии и Америке Хэллоуин является официальным праздником, но это не выходной день.   

Свое начало Хэллоуин берет из кельтского праздника Самайн. Этот праздник означал, что уборка урожая окончена. Кельты были убеждены, что в этот день по Земле бродят души мертвых людей. А за компанию с ними ходит и творит зло нечистая сила: демоны, дьявол, ведьмы. Оттуда пошла традиция наряжаться в этот день в устрашающие костюмы, чтобы напугать нечисть. 

Вечером и ночью жгли большие костры, а друиды предсказывали будущее по рисункам на сгоревших костях животных. Люди очищались огнем, прыгая через костер или проходя между двумя кострами.

Далее за несколько столетий традиции этого праздника и латинских праздников Фералия и Помоны, когда поминали покойных, смешались.

Сначала название Хэллоуина звучало как All Hallows Even, или All Hallows Eve, потом Hallowe'en и, наконец, Halloween.

Всю история праздника можно прочитать здесь >>

Сегодня, конечно, свой исторический смысл этот праздник давно утратил, оставив за собой только право называться Хэллоуин.

Современный Хэллоуин – это повод встретиться с друзьями и весело провести время. И эта дружеская вечеринка не обязательно должна быть мрачной и пугающей. Сегодня Хэллоуин можно провести в душевных дружеских посиделках, пересматривая любимое кино, делая друг-другу не такой уж "ужасный" макияж или украшая печенье.

Если вы решили праздновать Хэллоуин, то читайте здесь, как готовиться к этому празднику >>

В европейских зоопарках, например, также устраивают вечеринки для животных, их угощают блюдами из тыквы. А в Нью-Йорке в преддверии Хэллоуина проходит ежегодный костюмированный парад собак

Отношение церкви к Хэллоуину

Православный мир считает Хэллоуин неприемлемым праздником. Этот праздник имеет языческие корни, а в его основе лежит задача отдавать дань злу.

Римско-католическая церковь не считает Хэллоуин религиозным праздником, однако признает его связь с христианством.

 
 
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Хэллоуин празднует традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых.

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