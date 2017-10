Хэллоуин – 2017: история и традиции праздника

В Америке и Европе Хэллоуин является самым популярным праздником осени. В это время дворы и улицы украшены смешными и "страшными" тыквами, а жители городов вечерами заняты подготовкой костюмов. В Беларуси и остальных странах СНГ этот праздник не входит в число популярных, тем не менее столичные заведения предлагают тематические вечеринки. Об истории праздника и отношения церкви – в справке Sputnik.

В Британии и Америке Хэллоуин является официальным праздником, но это не выходной день.

Свое начало Хэллоуин берет из кельтского праздника Самайн. Этот праздник означал, что уборка урожая окончена. Кельты были убеждены, что в этот день по Земле бродят души мертвых людей. А за компанию с ними ходит и творит зло нечистая сила: демоны, дьявол, ведьмы. Оттуда пошла традиция наряжаться в этот день в устрашающие костюмы, чтобы напугать нечисть.

Вечером и ночью жгли большие костры, а друиды предсказывали будущее по рисункам на сгоревших костях животных. Люди очищались огнем, прыгая через костер или проходя между двумя кострами.

Далее за несколько столетий традиции этого праздника и латинских праздников Фералия и Помоны, когда поминали покойных, смешались.

Сначала название Хэллоуина звучало как All Hallows Even, или All Hallows Eve, потом Hallowe'en и, наконец, Halloween.

Сегодня, конечно, свой исторический смысл этот праздник давно утратил, оставив за собой только право называться Хэллоуин.

Современный Хэллоуин – это повод встретиться с друзьями и весело провести время. И эта дружеская вечеринка не обязательно должна быть мрачной и пугающей. Сегодня Хэллоуин можно провести в душевных дружеских посиделках, пересматривая любимое кино, делая друг-другу не такой уж "ужасный" макияж или украшая печенье.

В европейских зоопарках, например, также устраивают вечеринки для животных, их угощают блюдами из тыквы. А в Нью-Йорке в преддверии Хэллоуина проходит ежегодный костюмированный парад собак .

Отношение церкви к Хэллоуину

Православный мир считает Хэллоуин неприемлемым праздником. Этот праздник имеет языческие корни, а в его основе лежит задача отдавать дань злу.

Римско-католическая церковь не считает Хэллоуин религиозным праздником, однако признает его связь с христианством.