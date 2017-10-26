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Люди, рожденные в январе: их основные характеристики

27.10.2017 17:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Январем управляет Сатурн и очень практичный знак Козерога. Вы весьма мотивированный человек и жаждете добиться успеха и власти, а также сделать выдающуюся карьеру. Январские люди хорошо разбираются в компьютерной технике и обладают отличными организационными навыками, они интересуются архитектурой, астропсихологией и точными науками. Сатурн – это кармическая планета, она мощно влияет на жизнь людей, рожденных в январе, поэтому вы должны избегать негативных и разрушительных мыслей, так как в вас очень сильно выражена частица божественного и вселенского разума.

Люди, рожденные в январе: их основные характеристики

Вы родились в середине зимы, когда природа глубоко спала, потому вы с раннего детства уяснили себе, что слишком легко, а тем более даром, вы в своей жизни ничего не получите, а значит должны медленно и уверенно в любую погоду взбираться на свою собственную вершину. Первая часть вашей жизни может быть долгой и мучительной борьбой, но Сатурн вознаградит вас, дав вам всё в дальнейшем, включая достойную старость и финансовую стабильность. Помните, что Сатурн обязательно «отплатит» вам за плохие поступки и манипулирование окружающими.

Людям января также свойственно выбирать себе партнеров намного старше или моложе их. Помимо этого, на вашем настроении, карьерных взлетах и падениях также заметно отражается влияние Луны, однако ваша мудрая душа умело синхронизирует свою жизнь и работу с такими «приливами и отливами». Устойчивость, организованность, наблюдательность, терпение и обаяние – это черты январских людей.

Вас привлекает власть и общение с сильными мира сего, потому среди людей января нередки браки по расчету. Тем не менее, вы эмоциональны, чувствительны, очень ответственны и рьяно защищаете свою семью. Однако вам стоит научиться открыто проявлять свои глубокие истинные чувства. Ваша жизненная миссия – найти и раскрыть неосязаемый мир духовности и его универсальные правила и принципы.

Слово предостережения: остерегайтесь случайных и странных знакомых, желающих помочь вам подняться по лестнице успеха, и не забывайте соблюдать законы Вселенной.Люди, рожденные в январе: их основные характеристики

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Январем управляет Сатурн и очень практичный знак Козерога. Вы весьма мотивированный человек и жаждете добиться успеха и власти, а также сделать выдающуюся...

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