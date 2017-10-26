Фразы-киллеры, которые нельзя говорить женщине

Фразы-киллеры для женщин в корне отличаются от выражений, которые нельзя говорить мужчинам. Представительницы слабого пола по-другому воспринимают мир, а значит, по-другому обижаются. Если еще сто лет назад роль женщины заключалась в том, чтобы угождать мужу и воспитывать детей, но в 21 веке дамы почти сравнялись в правах с мужчинами. Однако не все они утратили женственность и ранимость, поэтому список убойных фраз, которые мы рассмотрим ниже, касается большинства современных леди.





1. «Ты не женщина!» В этом случае все же можно провести параллель с фразой «Ты не мужчина». Так же, как и представителям сильного пола очень обидно слышать подобное, так и для женщин это может стать внезапным выстрелом в спину. Возможно, найдутся «железные» леди, которые воспримут такое обвинение, как комплимент. Но, к счастью, таких дам немного. Какой бы сильной и независимой ни была женщина, ей неприятно, когда ее сравнивают с мужчиной, да еще и в грубой форме.

2. «Ты дура!» С каждым годом на планете растет количество женщин, которые имеют несколько высших образований, престижную работу, собственный бизнес. Они водят автомобили и разбирают в «мужских» делах. Даже если девушка еще не построила карьеры, но обладает высоким интеллектом и чувством собственного достоинства, то эти слова ей покажутся крайне унизительными. Она всерьез задумается, стоит ли продолжать встречаться с человеком, их произнесшим.

3. «Где ты была?» Этих три слова постепенно, но уверенно разрушают отношения. Современная эмансипированная женщина расценит это, как вторжение в ее личное пространство, и не станет долго терпеть тотальный контроль мужа. Эта фраза – прямое подтверждение патологической мужской ревности. Лучше вместо этого сказать — «Как прошел день, милая?», «Почему тебя так долго не было? Я волновался».

4. «Молчи, женщина! Знай свое место!» После такого заявления барышня запросто может собрать вещи и уйти. В 21 веке с женщинами так разговаривать недопустимо. Многие мужчины все еще считают, что жена не должна «совать нос» в дела мужа. С таким подходом им светит либо одиночество, либо серые мышки, об которых можно вытирать ноги.

5. «Тебе не идет это платье, эта прическа…» Неуважение к вкусу женщины явно не пойдет на пользу вашим отношениям. Для дамы очень важна ее внешность, но даже если она оделась действительно безвкусно, нужно ей об этом аккуратно намекнуть, а не говорить в лоб. Расскажите любимой женщине о том, как вы видите ее имидж, предложите ей вместе пойти в магазин и выбрать соответствующие наряды.

6. «Ты не умеешь готовить» Любящий и умный мужчина никогда не скажет такого своей жене или невесте. Пусть даже у нее каждый раз сгорает яичница, а кофе заливает плиту. Попробуйте стряпать сами. Предложите женщине вместе записаться на кулинарные курсы. К сожалению, мужчины часто разбрасываются подобными обвинениями даже тогда, когда женщина готовит вполне нормально. Не забывайте, что кухня – это личная территория любой хозяйки, и наезд на ее стряпню – это ее личная обида.

7. «Ты некрасивая» Часто такое можно услышать в адрес жен, которые перестали следить за собой после свадьбы или рождения ребенка. В это время женщина почти не красится, не делает модных укладок, не ходит на маникюр. Естественный образ тускнеет перед той красоткой, которая беззаботно порхала перед вами в конфетно-букетном периоде. Но ведь мужчины тоже не идеалы и часто не следят за собой. Какой бы ни была внешность женщины, помните, что вы выбрали именно ее. Не ждите от нее сказочных преображений, а воспринимайте такой, какой она есть.

8. «Ты толстая!» Как ни странно, мужчины могут говорить это девушкам, у которых стройная и красивая фигура. После этих слов даже женщина с идеальными параметрами начинает заморачиваться по поводу своего веса. В наше время женщины сами стремятся соответствовать современным эталонам красоты. Но вряд ли вам понравится, если ваша девушка станет моделью-анеретичкой. Все хорошо в меру.

9. «Оля делала это лучше, чем ты!» Если вы добиваетесь, чтобы женщина поскорее ушла от вас, почаще говорите ей эту убойную фразу. Не важно, в чем именно вы будете сравнивать ее со своими бывшими пассиями. Это действует на женскую психику моментально и безотказно. Нельзя сравнивать женщину также со своей мамой, сестрой, одноклассницей и любой другой особой женского рода. Девушка хочет чувствовать себя единственной и неповторимой. Сравнение в чью-то пользу она расценивает, как измену.

10. «Ты – бревно!» Не все женщины умеют быть искусными и раскрепощенными в постели. Причинами этого могут быть воспитание, комплексы или личные убеждения. Но ни один мужчина не имеет права обвинять женщину в том, что она не супер-любовница. В счастливых отношениях секс не главная, хотя и очень важная составляемая. Если девушка не устраивает вас в постели, можно обговорить ваши пожелания, предложить поэкспериментировать. Если же ваши взгляды на интимную жизнь слишком разные, придется найти другую подругу.

Женщина – это святилище. Ею нужно восхищаться и умиляться, ей можно поклоняться и петь оды. Но заходить внутрь этого храма, осквернять его и делать из него нечто обыденное категорически запрещено! Женская обида не забывается, даже если ее пытаются загладить подарками и обещаниями. Не забывайте об этих 10 пунктах, и тогда ваша избранница будет любить вас вечно.

Текст: Flytothesky.ru