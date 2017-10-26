Быстрый тест, который опишет вашу личность через призму искусства





А теперь давайте представим себе ситуацию:

Обычная глиняная кофейная чашка, вылепленная вашими руками по собственному дизайну, запекается в печи, а вы находитесь в предвкушении того, как её потом разукрасить. В вашем распоряжении синяя глазурь для декора чашки.

Каким из узоров вы украсите чашку?

Полосы Узор в горошек Узор в клетку Волнистые линии

Ответ:





Синий – это цвет, который наиболее глубоко связан с работой мозга: от воображения и интуиции до проявления интеллекта. Белая поверхность вашей кофейной чашки – это чистый лист, он дает вашему разуму свободу проявлять себя самым удобным и естественным образом. В этом смысле выбранный вами узор отражает организацию и сильные стороны вашего ума в его подходе к творчеству и решению проблем.

Полосы

Вы предпочитаете прямолинейный, понятный и четкий подход, потому вы умеете действенно и эффективно принимать решения. Вы способны решать проблемы и мгновенно запускать планы в действие. Люди воспринимают вас как лидера и источник вдохновения и силы в трудные времена.

Узор в горошек

Ваша сила заключается в адаптивной и творческой природе вашего разума. Возможно, вы кажетесь людям немного необычным и даже эксцентричным человеком, а кто-то и вовсе не в состоянии вас понять, но вы вносите реальный вклад в наш мир как творец с уникальным видением.

Узор в клетку

Вы отлично усваиваете требования повседневной жизни, но это никоим образом не делает вас обычным или среднестатистическим человеком. Мало кто умеет организовывать свою жизнь с такой тихой эффективностью, как вы. И результат ваших усилий состоит в том, что у вас есть время, средства и достаточно эмпатии, чтобы хотеть поделиться с теми, кто в чем-то нуждается.

Волнистые линии

Ваш дар – это умение создать атмосферу, в которой легко и комфортно чувствовать и выражать любовь. Дело не в том, что вы жаждете внимания или привязанности, просто люди чувствуют себя хорошо и уютно рядом с вами. Ваша доброжелательность обладает эффектом цепной реакции: она затрагивает окружающих и мотивирует их становиться лучше.