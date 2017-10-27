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Какой из 7 сосудов заполнится раньше?
27.10.2017 22:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Человеческий мозг – это орган, который нужно постоянно тренировать. Поэтому попробуйте решить эти визуальные задачи, которые не настолько сложны, как вам кажется.
Сможете найти правильное решение? Ответы смотрите в конце поста.
Задача 1
Итак, сосуды заполняются водой из крана. Ваша задача – определить, какой сосуд заполнится первым. Внимательно посмотрите на картинку, чтобы найти правильный ответ.
Задача 2
Напрягите зрение и будьте внимательны, чтобы понять, как будет течь жидкость из крана, и куда она попадет.
Задача 3
Аналогичный вопрос – какой сосуд заполнится первым.
Задача 4
А какой сосуд заполнится первым здесь?
Задача 5
А здесь? Вероятно, что к 5-й задаче вам будет уже намного легче найти ответ.
Ответы:
Решение 1
У сосуда № 7 блок с левой стороны, поэтому данная часть заполняться не будет. Кроме того, есть и второй блок в сосуде № 5, который служит лишь отвлекающим фактором. Третий блок находится в сосуде № 3, в результате чего первым заполнится сосуд № 4.
Решение 2
В этой задаче вообще нет НИКАКИХ блоков, поэтому единственное, что нужно учитывать, это естественное прохождение воды в нижних трубах. Вода сначала направится в левую сторону, и первым заполнится сосуд № 1.
Решение 3
Жидкость будет литься влево. Через сосуд № 5 начнет заполняться сосуд № 1, но там в конце трубы стоит блок, поэтому вода будет подниматься до трубы к сосуду № 2. Именно № 2 заполнится первым. Помните, что жидкости всегда будут пытаться занять пространство снизу вверх.
Решение 4
В этом случае обе трубы, идущие от сосуда № 7 в конце заблокированы. Как только обе они будут заполнены, вода поднимется и заполнит сосуд № 7 – он и будет первым. И единственным.
Решение 5
Итак, левая сторона заблокирована у сосуда № 5. Но и с правой стороны тоже есть проблемы – в частности у трубы, которая идет от сосуда № 6 к сосуду № 4, и блок в ней стоит внутри. Отсюда решение: сосуд № 3 будет заполнен первым.
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Человеческий мозг – это орган, который нужно постоянно тренировать. Поэтому попробуйте решить эти визуальные задачи, которые не настолько сложны, как вам кажется....
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